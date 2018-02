Asiago – “Academy of Hospitality Management”, è questo il nuovo biglietto da visita dell’istituto Mario Rigoni Stern di via Matteotti, che da pochi mesi accoglie il primo corso di alta formazione per aspiranti manager del turismo e dell’ospitalità alberghiera. “E’ una sfida che ho personalmente voluto – ha detto l’assessore all’istruzione e formazione della Regione Veneto, incontrando allievi e docenti – per portare l’alta formazione del management turistico sull’altopiano di Asiago, in questo contesto particolare, dall’altissimo potenziale turistico, che non si esaurisce solo nelle stagioni estive e invernali, ma esercita la propria capacità di attrazione tutto l’anno, vista la singolare tipologia del territorio e la presenza di centri urbani strutturati di media grandezza”.

Quello avviato ad Asiago, grazie al sostegno finanziario della Regione Veneto, è infatti il primo corso residenziale di alta formazione superiore, parallelo ai percorsi universitari, per futuri manager del turismo. Asiago diventa così il terzo polo dell’Academy di alta formazione nel settore turistico, insieme al Cornaro Jesolo (mare) e di Bardolino (lago), contribuendo ad arricchire il panorama dell’offerta formativa delle sette Academies-Its del Veneto.

“L’identità del territorio non è un valore in sé – ha sottolineato l’assessore parlando alla classe dei primi 25 allievi del corso di Hospitality Management – ma deve essere la chiave per interpretare la promozione, la valorizzazione, la costruzione di offerta turistica specifica. L’altopiano di Asiago offre un paesaggio paragonabile ai più noti scenari nordeuropei; una storia che ha creato infrastrutture e percorsi oggi utilizzati a piedi, a cavallo, in bicicletta, con gli sci o con le ciaspole, che attraggono turisti di ogni età e di ogni ceto; un aeroporto che richiama una utenza di target medio alto; strutture sportive di prestigio come il campo da golf, lo stadio del ghiaccio e piscine sportive che vanno valorizzate in modo professionale. Sono tutte doti specifiche di un territorio che va promosso e ‘venduto’ come ‘pacchetto’ turistico unitario e polivalente”.

Il corso di Hospitality Management di Asiago rientra nel panorama dei 105 corsi promossi dalle sette fondazioni venete, a guida imprenditoriale, ribattezzate da quest’anno Academy: la loro specificità sta nell’offrire percorsi di alta gamma formativa per giovani diplomati, alternativi a quella universitari, a forte caratura professionalizzante, grazie al mix tra scuola e impresa nei programmi, nella didattica, nella composizione del corpo docente e nell’alternanza tra apprendimento teorico ed esperienza lavorativa.

“La Regione Veneto ha investito molto nell’alta formazione superiore – ha ricordato l’assessore indicando in oltre 3 milioni di euro l’impegno annuale a bilancio – e ne ha avuto ragione, visto che tra le dieci migliori Academy d’Italia nella classifica nazionale degli indicatori di risultato, ben 4 sono venete e la prima in assoluto è proprio quella del turismo”.