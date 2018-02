“L’Abecedario comico dei veneti” chiude Febbraioateatro

Monticello Conte Otto – Ancora poche ore e saranno resi noti i vincitori dell’undicesimo premio “Danilo Dal Maso”, un riconoscimento abbinato alla edizione numero dodici di Febbraioateatro, una rassegna firmata dalla compagnia Astichello di Monticello Conte Otto, d’intesa con l’amministrazione comunale, che dal 28 gennaio scorso ha animato le domeniche pomeriggio nell’aula magna delle scuole medie di Cavazzale.

Alle 16 di domani, domenica 25 febbraio, si scoprirà infatti quale spettacolo si aggiudicherà l’ambito riconoscimento. In lizza ci sono “Il clan delle vedove” di Ginette Beauvais Garcin, portano sul palco da Lo scrigno di Vicenza, con la regia di Stefania Carlesso; “Natale in casa Cavin” di Enrico Ventura, regista assieme ad Alberto Ventura, proposto dalla compagnia Tradizioni venete “P. Xicato” di Padova; “Donne dimenticate” di Antonio Baldo, della Compagnia “Città di Vicenza”, regia di Liliana Boni e, infine, “Coinquilino cercasi…” di Roberto Giacomozzi, adattamento e regia di Gabriella Loss, messo in scena dalla compagnia Teatroinsieme di Zugliano.

Oltre alla cerimonia di premiazione di Febbraioateatro, domenica è in programma anche un appuntamento presentato fuori concorso. Si tratta dello spettacolo “l’Abecedario comico dei veneti”, una carrellata di brani firmati da svariati autori e proposta da Gigi Mardegan, tra gli interpreti più apprezzati della scena regionale, noto per monologhi intensi come “Mato de guera” di Giandomenico Mazzocato, per la regia di Roberto Cuppone.

Al termine dell’appuntamento, è in programma un brindisi con il pubblico. Biglietto unico 6 euro. Per informazione: Comune di Monticello (0444 947511), Compagnia Astichello (335 7770107), Fita Veneto (0444 324907) e www.fitaveneto.org.