Zugliano – Vandali in azione, qualche giorno fa, a Zugliano. Bersaglio dei danneggiamenti è stato il nuovo cancello elettrico installato solo da poche settimane nel cimitero della frazione di Centrale.

“Di recente – ha infatti spiegato il sindaco, Sandro Maculan – erano stati completati i lavori di automazione dei cancelli di accesso al cimitero e qualcuno ha pensato di metterli subito fuori uso colpendo di proposito la base di una delle fotocellule, spezzando la colonnina”.

A pesare non è tanto l’aspetto economico della vicenda, visto che il guasto, scoperto tre sere, fa non è ingente, quanto il comportamento in sé di chi, per chissà quale motivo, ha deciso provocare un danno che va a colpire tutti.

“Un gesto insensato – ha infatti proseguito il primo cittadino di Zugliano – volto soprattutto a provocare disagio alla collettività e ai beni pubblici, in un luogo dove sensibilità e rispetto dovrebbero invece essere patrimonio condiviso”.

Dopo la scoperta dell’atto vandalico, la funzionalità dei cancelli è stata ripristinata, per ora in via provvisoria e si è provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri.

“Invito i cittadini – ha concluso Maculan – a tenere sempre gli occhi aperti e a segnalare, senza indugio, qualsiasi movimento sospetto o situazione anomala che desti la loro attenzione”.