Zugliano ricorda il rastrellamento nazifascista del 1944

Zugliano – La Pro loco di Zugliano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza per domani, mercoledì 31 gennaio, nella sala pubbliche riunioni della biblioteca civica, in via Marconi, una serata dal titolo “Il rastrellamento nazifascista del 26 agosto del 1944” nella quale si racconterà la sorte dei sedici giovani delle Bregonze deportati nei lager tedeschi.

L’evento, che inizierà alle 20.30, prevede la testimonianza di Antonio Guglielmi, l’unico dei giovani deportati ancora in vita, e si inserisce nelle iniziative organizzate in occasione della Giornata della memoria 2018. Il calendario zuglianese ha previsto anche la consegna, sabato scorso, 27 gennaio, da parte del prefetto di Vicenza, della medaglia d’onore proprio a Guglielmi.

“Il rastrellamento del 26 agosto 1944 – ha scritto, in una nota di presentazione, il curatore della serata, Giovanni Tessari, presidente della sezione thienese dell’Anpi – ha interessato tutto il comprensorio delle Bregonze ed ha avuto come punto culminante lo scontro fra forze soverchianti nazifasciste e il piccolo distaccamento di partigiani, a Marola. Sulla battaglia di Marola si è scritto abbastanza, ma su quello che successe ai rastrellati, un numero variabile da settanta a novanta, a seconda delle fonti, si conosce molto poco”.

“L’occasione per saperne di più è stata la conoscenza con il signor Antonio Guglielmi di Grumolo Pedemonte, l’unico ancora in vita del gruppo di giovani, due di Carrè, nove di Zugliano e cinque di Lugo, che, dopo il rastrellamento, ha subito la deportazione ed è stato destinato al lavoro coatto nel Terzo Reich. Mi sembra una storia interessante, che non meritava di finire dimenticata del tutto, per i sacrifici patiti da questi giovani, molti dei quali, per il lavoro coatto, hanno perso la salute e uno, nel 1947, è deceduto”.

La serata, introdotta dal professor Ferdinando Offelli, sarà arricchita da letture a cura del Teatroinsieme e dalla proiezione di foto delle Colline delle Bregonze, gentilmente concesse dagli autori dell’omonimo libro fotografico Giuseppe Stella, Valter e Luca Borgo.