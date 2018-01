Zanè, scontro auto-bici. Muore ciclista di 81 anni

Zanè – Questa mattina era stato trasportato, in prognosi riservata, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo un incidente stradale in cui era stato coinvolto, ma poche ore fa è deceduto. A perdere la vita in seguito alle lesioni riportate un ciclista di 81 anni, residente a Zanè.

Ed è proprio a Zanè, per la precisione in via Santa Rosa, che si è verificato lo scontro. Erano circa le 8.20 quando l’anziano, che si trovava in sella ad una bicicletta e che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti di polizia locale interventuni, stava viaggiando vicino al centro della carreggiata, si è scontrato con una Lancia Y, guidata da una 52enne di Schio, che procedeva verso Thiene.

Le cause della collisione sono attualmente in corso di accertamento, ma non si può escludere che la donna non si sia accorta in tempo del ciclista, in quanto accecata dal sole. La Lancia Y ha tamponato due auto in sosta nel tentativo, purtroppo rivelatosi vano, di evitare l’urto. Dopo l’impatto con la vettura l’81enne è rovinato sull’asfalto, sbattendo a terra il capo.

Quando il personale sanitario del Suem è intervenuto ed ha constatato la gravità delle lesioni del ferito, è stato allertato l’elisoccorso. L’elicottero ha portato il ciclista al nosocomio di Vicenza, dove però verso l’una è morto.