Vola fuori strada con l’auto. Ferito un 44enne

San Germano dei Berici – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, verso le 14.15, in località Campolongo, nel territorio comunale di San Germano dei Berici, dove un’auto è uscita di strada ed è finita rovesciato in un campo agricolo sottostante, qualche metro sotto il piano stradale.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 44 anni, di Orgiano, che è rimesto ferito. Tra i primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Lonigo, che hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il ferito veniva assistito dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale.

Merita sottolineare comunque che le condizioni del ferito non sembravano particolarmente gravi, quantomeno perché era già riuscito da solo a venire fuori dall’auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.