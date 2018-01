Villaverla, paura per l’incendio di un barbecue

Villaverla – Poco prima delle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Faccin a Villaverla per l’incendio di una bombola che alimentava un barbecue. La squadra ha spento le fiamme intorno al rubinetteria della bombola, che si trovava su un prato all’esterno dell’abitazione.

Le cause dell’incendio al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere riconducibili a una piccola perdita di gas dal tubo di gomma. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della bombola.