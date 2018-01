Vicenza, è tempo di Vicenzaoro January

Vicenza – Torna, in Fiera di Vicenza, dal 19 al 24 gennaio, l’appuntamento con il lusso, i gioielli, con VicenzaOro insomma. Ed assieme all’importante vetrina fieristica vicentina torna anche l’iniziativa di Confcommercio Vicenza, in collaborazione con Italian Exhibition Group, che offre sconti e menu speciali ad espositori e visitatori della manifestazione. Sono i “Gold Menu” e dei “Negozi Gold”, iniziativa studiata dall’associazione dei commercianti e dal gruppo fieristico per accogliere al meglio i visitatori e gli espositori di Vicenzaoro January.

Un modo, questo, per dare il miglior benvenuto in città a chi partecipa alla manifestazione e per rendere ancora più coinvolgente il soggiorno in provincia. “Basterà, infatti, presentare il badge di accesso a Vicenzaoro January 2018 per avere un trattamento privilegiato in oltre cinquanta realtà commerciali site in città, e anche in provincia per quel che riguarda i ristoranti (l’elenco è consultabile sul sito www.vitourism.it).

“Vogliamo dare continuità a questa proposta – commenta Ernesto Boschiero, direttore della Confcommercio di Vicenza – non solo perché è un segno di cortesia verso chi sceglie di partecipare a questa importante manifestazione fieristica, ma anche perché sappiamo quanto l’oreficeria e la gioielleria contino per il turismo business, oltre che per tutti gli operatori impegnati nell’indotto. Fidelizzare visitatori e operatori presenti a Vicenzaoro January è dunque un’opportunità e in questo senso aver stretto una sinergia con IEG permette di dare la massima visibilità all’iniziativa”.

L’oreficeria e gioielleria, poi, non sono solo business, possono essere un formidabile attrattore turistico, come dimostra anche la recente creazione, da parte del gruppo orafi gioiellieri e orologiai della Sezione uno Centro storico di Confcommercio Vicenza, dell’itinerario “Vicenza in Oro: the golden tour since 1339”, che conduce i visitatori tra botteghe orafe e musei (come il Museo del gioiello), dove sono conservate le testimonianze storiche di questo settore e la sua evoluzione contemporanea.

Oltre ad una visita a tema della città, espositori e visitatori di Vicenzaoro January potranno dunque scegliere di entrare nei “Negozi Gold”, che offrono sconti dal 10 al 20 per cento sui prodotti in vendita (considerando il periodo di saldi, è necessario verificare nel sito le diverse condizioni applicate in caso di altre promozioni), o accomodarsi al tavolo dei ristoranti e scegliere i “Gold Menu”, con cui avranno la possibilità di degustare il meglio della cucina locale scegliendo tra due fasce di prezzo.