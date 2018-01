Vicenza, apre il Torrione di Porta Castello

Vicenza – Da sabato 6 a domenica 28 gennaio, a Vicenza, sarà accessibile alle visite del pubblico il Torrione medievale di Porta Castello. Le visite guidate al manufatto scaligero, che è localizzato all’ingresso ovest della città e che nell’estate del 2017 è stato al centro di un vivace dibattito, saranno curate dell’associazione Ardea per la didattica museale.

Sarà possibile accedere al monumento il sabato alle 15, alle 16 e alle 17 e la domenica alle 10, alle 11 e alle 12. Sabato 6 (alle 15 e alle 16.30) e domenica 7 gennaio (alle 10 e alle 11.30) l’itinerario sarà arricchito da una breve performance teatrale, che riporterà i visitatori nella Vicenza medievale. Nei successivi fine settimana, invece, si effettueranno solo visite didattiche guidate.

“E’ un’opportunità pazzesca per i vicentini – ha commentato il vicesindaco e assessore alla crescita, Jacopo Bulgarini d’Elci -, perché mai nella storia della nostra città era stato possibile entrare gratuitamente, come accadrà nella prima fase di sperimentazione, in questa antica torre. È il frutto di un lavoro straordinario che siamo riusciti a fare in questi anni con un’operazione di collaborazione pubblico-privata: oggi con la scoperta da parte dei nostri concittadini di questa antica fortificazione e di una visuale unica e inedita sulla nostra città; un domani con uno spazio espositivo dedicato al contemporaneo. Il tutto senza gravare sulle casse pubbliche e grazie all’apporto di un privato, il mecenate Antonio Coppola”.

In sintesi, infatti, un accordo siglato nel luglio scorso ha previsto una acquisizione attraverso la forma del paternariato pubblico-privato del Torrione: la nuda proprietà del monumento sarà del Comune, mentre la gestione della fortezza trecentesca sarà affidata, per trentanni, alla Fondazione Coppola onlus, in fase di costituzione, che si occuperà di organizzarvi mostre di arte contemporanea.

“Negli spazi del Torrione – ha precisato Coppola – si potranno ammirare opere di artisti che sono alla continua ricerca di linguaggi e valori che riguardano la bellezza e la conoscenza Riusciremo a portare anche qualche nome importante, come avverrà tra qualche mese, spero a settembre, con un artista che ha già partecipato con esposizioni al Metropolitan Museum di New York, anche se l’obiettivo principale rimarrà quello di dare spazio a giovani artisti contemporanei che sono alla ricerca di nuovi linguaggi. Per il periodo iniziale abbiamo ritenuto giusto interrompere un silenzio durato per secoli, in cui il Torrione è rimasto chiuso al pubblico, facendo in modo che fosse la città a familiarizzare con il luogo per quello che è, senza la presenza di opere d’arte”.

“A Vicenza mancava un luogo di esposizione di arte contemporanea – ha proseguito -. E’ un luogo particolare, diverso dai solito, che costituisce una sfida e un’opportunità. Si tratta, infatti, di una fortezza con mura di due metri circa di spessore, che si sviluppa in altezza su sei livelli diversi. In cima, quindi, si trova un osservatorio di dimensioni ridotte da cui si gode di un panorama impareggiabile. Ogni livello è diverso dall’altro per cui sarà interessante abbinare ad ogni piano diversi tipi di opere. La fondazione, che sarà una onlus, avrà come unico scopo quello di partecipare al processo culturale della città”.

Le visite gratuite saranno organizzate per gruppi (minimo 8 e massimo 20 persone), su prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata inviando una e-mail all’indirizzo ass.ardea@gmail.com o telefonando al numero 346 5933662 entro le 20 del venerdì antecedente la visita. I bambini sotto i 10 anni dovranno essere accompagnati. Per accedere al monumento, a causa della presenza di scale, a tratti ripide e con gradini non sempre regolari, è necessario indossare scarpe adeguate, chiuse, senza tacchi, con suola non sdrucciolevole. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai contatti sopra riportati.