Vicenza, “Spritz teatrale” sulle opere di Arthur Miller

Vicenza – Appuntamento venerdì 2 febbraio alle 18.30, nel Fita Point di Vicenza,in stradella delle Barche 7, con il primo degli “Spritz teatrali” programmati in varie località del Veneto dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita) regionale, a margine della trentesima edizione del Festival nazionale “Maschera d’Oro”, in programma al Teatro San Marco di Vicenza da sabato 3 febbraio.

Proprio in vista dell’appuntamento di apertura, che vedrà la compagnia catanese Nuovo teatro stabile Mascalucia proporre “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller, per la regia di Rita Re, ad essere approfondito sarà il teatro del drammaturgo statunitense, ripercorso da Alessandra Agosti, giornalista teatrale, affiancata dal presidente del festival, Aldo Zordan, e dal presidente di Fita Veneto, Mauro Dalla Villa.

Di Miller, noto anche per essere stato sposato con l’attrice Marilyn Monroe, grande drammaturgo ma uomo dalla vita non priva di ombre, sarà considerato in particolare il testo in concorso, masi parlerà anche di altre sue opere indimenticabili, come “Il crogiuolo” e “Morte di un commesso viaggiatore”, tutte emblematiche della sua visione del teatro. Ingresso libero.

Il Festival “Maschera d’Oro” è organizzato da Fita Veneto con la collaborazione di Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Il Giornale di Vicenza, Fita nazionale e Confartigianato provinciale, e con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Provincia di Vicenza.