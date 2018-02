Vicenza e provincia in breve

Vicenza, possibili disagi per una assemblea sindacale –

Dalle 8.30 alle 10.30 di venerdì 2 febbraio, a Vicenza, potrebbero verificarsi delle interruzioni o dei rallentamenti nei servizi erogati da alcuni uffici comunali, tra i quali gli sportelli anagrafe, elettorale, stato civile, leva e funerario degli uffici di piazza Biade e delle anagrafi decentrate. Questo per consentire la partecipazione dei lavoratori ad una assemblea sindacale.

Vicenza, chiusa la circoscrizione 4

La circoscrizione 4, che si trova in via Turra 70, a Vicenza, rimarrà chiusa fino a venerdì 2 febbraio compreso per motivi organizzativi.

Marano, in biblioteca la mostra “L’albero di Anne”

Si potrà visitare fino al 10 febbraio “L’albero di Anne”, la mostra allestita nella biblioteca civica di Marano Vicentino in occasione della Giornata della Memoria. L’esposizione è dedicata all’albo illustrato che racconta dell’ippocastano di Anne Frank. “Ho più di cento anni – si legge nella presentazione del libro -, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina – Anne il suo nome – il ricordo più vivo”.

Viaggio nel Sahara alle Gallerie d’Italia

Domani, giovedì primo febbraio, alle 16, le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona, a Vicenza, ospiteranno una conferenza documentario di un viaggio attraverso il Sahara alla ricerca della sua genesi e della preistoria dell’uomo, di e con Giorgio D’Ausilio. L’evento è a cura della società Dante Alighieri, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Per info: 0444 964262.

Bertoliana, il direttore Lotto va in pensione

da domani, giovedì primo febbraio, il direttore della biblioteca Bertoliana di Vicenza, Giorgio Lotto, andrà in pensione. Il sindaco di Vicenza, Achille Variati, nel ringraziare Lotto per il prezioso lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi anni, ha attribuito a Ruggiero Di Pace, direttore del settore patrimonio, espropri e servizi abitativi del Comune, l’incarico ad interim di direzione della Bertoliana, sino alla scadenza del mandato.