Vicenza e provincia in breve

Valdagno, meno stalli in piazzale da Schio –

Dalle 8 alle 17.30 di mercoledì 31 gennaio e di giovedì primo febbraio, sono stati programmati gli interventi di potatura delle piante nell’area di piazzale Schio, a Valdagno, eseguiti dal personale specializzato della cooperativa Il Cerchio. La sosta sull’area di parcheggio non potrà quindi essere garantita per l’intero numero di posti, dovendo i mezzi per la manutenzione spostarsi per garantire l’esecuzione della potatura in sicurezza. In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato a data da definirsi.

Cornedo, importati lavori nella roggia dei Molini

Conclusi di recente, a Cornedo Vicentino, i lavori di manutenzione allo scolo roggia dei Molini L’importante intervento ha previsto l’espurgo del fondo e la conseguente rimozione del materiale, nel tratto compreso tra il torrente Ruppiaro ed il sottopasso di via Monte Pasubio, per una lunghezza di 340 metri. “Le opere concluse a Cornedo – ha spiegato il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – sono state molto importanti, in quanto è stato pulito il fondo di un corso d’acqua in una zona particolarmente sensibile del territorio, così da far fronte ad eventuali abbondanti precipitazioni che potrebbero verificarsi. Un intervento fondamentale per la sicurezza idraulica dei territori e per garantire la tranquillità a cittadini ed imprese”.

Montebello, finiti i lavori al cimitero di Selva

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento del muro fronte strada del cimitero della frazione Selva, a Montebello Vicentino. Sostenuto da un finanziamento comunale di 50 mila euro, l’intervento ha riguardato il rinforzo in cemento armato del muro, che presentava segni di cedimento, e la sistemazione dell’ingresso. E’ stata anche realizzata una rampa per i disabili, che collega il parcheggio all’ingresso del cimitero, e sono stati intonacati il muro fronte strada e quello sul lato parcheggio. “I segni di cedimento – ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici, Sergio Maraschin – erano stati causati da infiltrazioni che provenivano dal lato ovest del camposanto. Proprio a ridosso del lato ovest, è stata realizzata una canaletta in cemento per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare che l’acqua si infiltri nel terreno sottostante il cimitero”.

Vicenza, in pensione il direttore generale del Comune

Dal primo febbraio il direttore generale del Comune, Antonio Bortoli, si assenterà per godere delle ferie residue e poi andrà in pensione. Nel ringraziarlo per l’attività svolta a servizio dell’amministrazione comunale, e quindi della città di Vicenza, il sindaco Achille Variati ha reso noto che durante il periodo di ferie il direttore resterà a disposizione del Comune per portare a compimento i procedimenti amministrativi di sua competenza. Dal primo febbraio, invece, la direzione generale sarà assunta dal vicedirettore Micaela Castagnaro.