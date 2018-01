Vicenza e provincia in breve

A Marostica sciolto il consiglio comunale –

Dopo le dimissioni, il 2 gennaio, di 10 consiglieri su 17 e dopo la conseguente sospensione del consiglio, oggi un decreto del presidente della Repubblica ha reso noto lo scioglimento del consiglio comunale di Marostica e la conferma della nomina di Renata Carletti quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dueville, evade dai domiciliari e finisce in carcere

Sabato mattina i carabinieri di Dueville hanno arrestato un 46enne serbo, Vladan Bozilovic, con l’accusa di evasione. I militari stavano controllando i soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari, quando hanno appurato che il 46enne era assente dal proprio domicilio, dove stava scontando una pena per reati contro il patrimonio. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare l’uomo a Montecchio Precalcino, a poca distanza dalla sua abitazione e di arrestarlo. Al termine delle formalità di rito, Bozilovic è stato accompagnato in carcere a Vicenza.

Bassano, controlli anti droga nelle scuole

Il 24 gennaio i carabinieri di Bassano, supportati dai loro colleghi del nucleo cinofili dei carabinieri di Torreglia, in provincia di Padova, hanno effettuato un controllo generale e di contrasto agli stupefacenti all’istituto Enaip di via Cristoforo Colombo, a Bassano. Qui, grazie al fiuto del pastore tedesco Cyr, i militari hanno rinvenuto 0,5 grammi di hashish nello zaino di uno studente 16enne, che sarà segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore.

Vicenza, fino al 31 gennaio la mostra “‘C’era una volta il gas”

Fino al 31 gennaio, il centro civico 7, in via Rismondo 2, a Vicenza, ospiterà “C’era una volta il gas”, una mostra fotografica di Antonio Cunico, a cura del fotoclub “Il Punto Focale”, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì, con orario 9-12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 16.30-18.30. Info: ilpuntofocale@libero.it, www.ilpuntofocale.com.