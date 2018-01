Vicenza e provincia in breve

Valdagno, strada Soldà-Spermani chiusa per lavori –

Al via a metà della prossima settimana, a Valdagno, i lavori sul movimento franoso che interessa la strada di collegamento tra le contrade Soldà e Spermani, tra le frazioni di Piana e Cerealto. L’intervento, del valore complessivo di circa 36 mila euro, riguarderà la posa di una nuova rete paramassi su un fronte di circa 30 metri. In una seconda fase si interverrà anche più a monte, dove sono presenti delle reti paramassi che necessitano di manutenzione. La durata dei lavori è prevista in tre settimane, durante le quali la strada rimarrà chiusa al traffico veicolare dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Verso la fine di febbraio, quando il cantiere si concentrerà sulla sistemazione delle reti paramassi a monte, la strada sarà invece chiusa per tutto il giorno, così da evitare che si verifichino disgaggi occasionali di materiale, con conseguente pericolo per gli automobilisti in transito.

Schio, modifiche alla viabilità per cantiere

Dalle 8.30 alle 16.30 di martedì 30 gennaio via Giovanni Battista Conte, a Schio, sarà chiusa al transito, perché in parte occupata dai mezzi che servono per sistemare la canna fumaria di Palazzo Toaldi Capra. La chiusura interessa anche il tratto di via Pasubio compreso tra le vie G.B. Conte e XX Settembre. Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, quelli di cantiere, di carico e scarico merci, i residenti e i frontisti, che potranno transitare nelle vie anche contromano. Direzione obbligatoria a sinistra per chi esce da via XX Settembre e dal parcheggio della Fabbrica Alta e chiusura dell’uscita su Largo Fusinelle per il parcheggio interrato Cardinale Elia Dalla Costa.

Installate le bacheche della Romea Strata a Schio

Installate nei giorni scorsi a Schio, le quattro bacheche illustrative della “Romea Vicetia”, il tratto della via “Romea Strata” che attraversa la città scledense. Si tratta della quinta tappa, la Torrebelvicino – Vicenza. Le bacheche si trovano nell’area della stazione ferroviaria, all’uscita del parcheggio della Fabbrica Alta, vicino alla chiesa di San Benedetto a Magrè e a Giavenale. La “Romea Strata” è un grande progetto della Diocesi di Vicenza teso a recuperare e rendere percorribili le antiche vie di pellegrinaggio che dal nord Europa scendevano per innestarsi nella più nota Via Francigena che conduceva a Roma. Le bacheche vanno a integrare le frecce del percorso della Romea Vicetia, già posizionate in precedenza.

Vicenza, Festa della creatività e dell’arte psichica

Domani, domenica 28 gennaio, alle 16, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, a Vicenza, è in programma la 25esima Festa della creatività e dell’arte psichica. Verranno proposte due performance teatrali su temi sociali, in particolare sul tema della femminilità: “Essere donna in trasformazione”, monologo di e con Elisa Marini con proiezioni di immagini pittoriche di Lina Ortolan e “Sopravvivere ¿ o vivere!!”, monologo di e con Giuliana Santaliana. A cura dell’Istituto di Pedagogia Acquariana in collaborazione con La Locomotiva e con l’assessorato alla partecipazione. Ingresso libero.