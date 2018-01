Vicenza e provincia in breve

Vicenza, senso unico alternato in viale Riviera Berica –

Da martedì 30 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, nel tratto di viale della Riviera Berica compreso tra lo svincolo della tangenziale sud e l’intersezione con via Barbarano ci sarà un restringimento temporaneo della carreggiata e verrà istituito il senso unico di marcia alternato. Il restringimento si protrarrà fino al termine dell’intervento di estensione della rete elettrica, vale a dire per circa dieci giorni. Per tutte le informazioni che riguardano la situazione della rete viaria a Vicenza è possibile consultare il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza a questo link.

A Vicenza un incontro sulla demenza senile

Domani, sabato 27 gennaio nella sede dell’associazione Pro Senectute, in contra’ De Proti 3, a Vicenza, è in programma “Nei tuoi panni”, una conferenza, con inizio alle 9.30, nel corso della quale verrà spiegato cosa succede nella mente di una persona che si ammala di demenza. Si parlerà di come affrontare i disturbi del comportamento, provando anche ad indossare i panni del malato attraverso un percorso sensoriale guidato. L’incontro avrà come relatrici le psicologhe Silvia Caicchiolo e Sara Sabbadin. Presenta e modera Daniela Grieco, presidente dell’associazione Pro Senectute. L’incontro ad ingresso libero è organizzato dall’ associazione Pro Senectute in collaborazione con l’associazione Circolo d’argento con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. Per informazioni: 0444321140, prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it.

Montebello, conclusi i lavori nella palestra Don Bosco

Nuovi spogliatoi per la palestra Don Bosco di Montebello Vicentino. Sono stati infatti ultimati i lavori, per una spesa di circa 65.000 euro, che hanno riguardato la posa di nuove piastrelle e pavimentazione, il rifacimento degli scarichi e dell’intero impianto idrico e l’installazione di nuovi sanitari. In ognuno dei due spogliatoi (maschile e femminile) sono ora a disposizione sei docce e due bagni, di cui uno per i disabili. “Abbiamo restituito alla città una struttura che ora è in piena efficienza – ha commentato il sindaco, Dino Magnabosco -. Gli spogliatoi necessitavano di una ristrutturazione radicale ed ora sono di nuovo a servizio dei frequentatori della palestra”.

A Schio la serata “Fotografia: dalla pellicola al web”

Megahub propone, per venerdì 2 febbraio, un incontro gratuito, dal titolo “Fotografia: dalla pellicola al web”, che si terrà nella sede di via Paraiso 60, a Schio, dalle 18.30 alle 20. La serata inizierà presentando l’esperienza locale del gruppo InfoChiuppano, che ha creato un sito web dove usufruire gratuitamente di immagini storiche del paese, per giungere a riflettere sull’importanza di condividere correttamente video e immagini. L’evento è ad entrata gratuita ma è richiesta l’iscrizione a questo link.

Il gruppo bellunese del Tci in visita a Schio

Il Club di territorio di Belluno del Touring club italiano sarà in visita a Schio domenica 28 gennaio, nella terza tappa sui luoghi dell’industrializzazione di fine 800, primi del 900. La delegazione, composta da una cinquantina di persone, con il console Eldo Candeago, si ritroverà al mattino in piazza Rossi per la presentazione generale della città e del monumento al Tessitore. Seguirà la visita guidata al patrimonio di archeologia industriale del centro storico e alla mostra “Schio 1817: nasce un mito, la Lanerossi” allestita all’ex Lanificio Conte. Dopo la sosta per il pranzo il gruppo visiterà il Museo dei ferromodellisti, con il plastico dei trenini che riproduce le antiche linee ferroviarie del nostro territorio, e alle 16 è in programma la visita guidata al Duomo.