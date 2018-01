Vicenza e provincia in breve

Vicenza, lunedì 29 chiusa via Cesare Battisti –

Per tutta la giornata di lunedì 29 gennaio, via Cesare Battisti, a Vicenza, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civico 25 e il civico 37. Questo per consentire l’esecuzione dei lavori relativi ad un cantiere privato. Chiusa, inoltre, anche l’intersezione tra contra’ Lampertico e via Battisti. Per consentire il transito degli autorizzati alla sosta su contra’ Lampertico, la stessa sarà percorribile a doppio senso di marcia con ingresso e uscita da piazzetta Duomo.

A Schio lo spettacolo “Viandanti della memoria”

Alle 20.45 di domani, venerdì 26 gennaio, il rustico Pettinà, in via Caile, a Schio, ospiterà lo spettacolo dal titolo “Viandanti della memoria”, con i Barbapedana e Silvio Lorenzato. La serata prevede letture dalle culture di ebrei, rom e armeni, canzoni, musiche dal vivo e il coinvolgimento del pubblico in danze popolari di queste culture. L’evento è organizzato in occasione della Giornata della memoria.

Schio, continua la mostra “Di carta/Papermade”

Fino al 25 marzo è possibile visitare la mostra “Di carta/Papermade. Essere a casa/This is my place”, biennale delle opere in carta, allestita a Palazzo Fogazzaro, a Schio. L’esposizione è aperta al pubblico il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sono possibili visite guidate gratuite, su prenotazione, alle 20 del 15 febbraio, primo marzo e 22 marzo. Per informazioni: 0445 691392, cultura@comune.schio.vi.it.

Montorso, nuove giostre nel parco di via Fogazzaro

Nuove giostre sono state installate nel parco di via Fogazzaro, a Montorso Vicentino. Grazie ad una spesa di 8 mila euro, il Comune ha provveduto a sostituire l’altalena e il castello con lo scivolo, rispondendo ad una richiesta di installazione di nuovi giochi, avanzata dal comitato Volontari aree verdi, che si occupa gratuitamente della manutenzione del parco. “L’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco, Antonio Tonello – ringrazia il Comitato per il costante impegno e per le tempestive segnalazioni riguardanti problemi o necessità di migliorie in questa importante area verde”.