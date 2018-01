Vicenza e provincia in breve

Valdagno, una indagine Istat su viaggi e vacanze –

A partire dal mese di gennaio l’istituto nazionale di statistica (Istat), effettuerà alcune indagini statistiche nel territorio del Comune di Valdagno riferite a spese, viaggi e vacanze delle famiglie italiane. La rilevazione verrà svolta con personale incaricato dall’ente, munito di apposito tesserino di riconoscimento, biglietto da visita lasciato alle famiglie coinvolte, e una lettera informativa approvata dal Comune. La raccolta dei dati avverrà nel rispetto del segreto statistico e della protezione dei dati personali. I cittadini potranno chiedere chiarimenti e informazioni al numero verde gratuito 800 972 508 (che risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 21, e sabato dalle 9.30 alle 19). Il Comune ha autorizzato la rilevazione, ma invita i cittadini a prestare sempre la massima attenzione in caso di promozioni, rilevazioni o altre forme di contatto porta a porta, avvisando le forze dell’ordine qualora notassero comportamenti sospetti.

A Vicenza l’incontro “Voci dal Lager”

Alle 20.30 di venerdì 26 gennaio, a Villa Tacchi, in viale della Pace, a Vicenza, è in programma un incontro, ad ingresso libero, dal titolo “Voci dal Lager: il lessico della morte, le parole della vita” con Patrizia Rigotto, Giulia Ferro Milone e Annette Neises. L’appuntamento, a cura del Centro culturale italo-tedesco, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione, fa parte del ciclo di incontri “Il piacere di leggere e ascoltare” ed è stato organizzato in occasione del Giorno della Memoria. Info: 0444 512516, www.italotedesco.de, info@italotedesco.de.

Marostica e la Giornata della memoria

In occasione della Giornata della memoria, i Comuni di Marostica, Mason, Molvena, Nove, Pianezze e Schiavon promuovono, come da tradizione, un evento in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, che si terrà sabato 27 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, nell’aula magna dell’istituto comprensivo di Marostica, dove gli studenti delle classi terze presenteranno i lavori elaborati sul tema nel corso di questi mesi di studio. Questo momento sarà anticipato dall’intervento di Paolo Tagini, autore del libro “Le poche cose. Gli internati ebrei nella provincia di Vicenza (1943-1945)”, dedicato ad uno dei fenomeni meno esplorati della storia del fascismo, vale a dire l’internamento dei cittadini stranieri all’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno del 1940. Il racconto attesta infatti la presenza di internati ebrei stranieri nella cittadina di Marostica. Sempre a Marostica, e sempre per la Giornata della memoria, è visitabile la mostra “Ricordiamo – Perché non accada mai più”, allestita al Castello inferiore.