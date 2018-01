Vicenza e provincia in breve

Giorno della memoria, a Vicenza Gilberto Salmoni –

Per il Giorno della memoria i sindacati dei pensionati di Cgil Cisl e Uil di Vicenza, Spi Fnp Uilp, hanno organizzato per le 15 di domani, mercoledì 24 gennaio, un incontro pubblico con Gilberto Salmoni, sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Buchenwald e autore del libro dal titolo “Una storia nella storia. Ricordi e riflessioni di un testimone di Fossoli e Buchenwald”. L’evento sarà ospitato dal salone del palazzo delle Opere sociali, in piazza Duomo. Sarà presente anche Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli che ha curato il volume. Partecipa al pomeriggio il cantautore vicentino Luca Bassanese, che accompagna l’iniziativa in musica.

Bassano, in biblioteca la mostra “Il gusto dell’equità”

Sarà visitabile fino al prossimo 10 febbraio la mostra “Il gusto dell’equità” ospitata dalla biblioteca civica di Bassano del Grappa e realizzata in collaborazione con la cooperativa Unicomondo, organizzazione di commercio equo e solidale attiva nel territorio di Vicenza. La mostra presenta una selezione di scatti del fotoreporter Aldo Pavan, che ritraggono produttori di commercio equo e solidale impegnati nel loro lavoro quotidiano. Il filo conduttore di queste immagini è costituito dalle materie prime agricole del commercio equo e solidale ed il lavoro manuale per la costruzione di filiere sostenibili, prodotti che sono esposti e descritti nelle quattro teche che accompagnano il percorso fotografico. Sabato 3 febbraio, dalle 10 alle 11.30 è in programma una visita guidata per adulti che terminerà con un percorso sensoriale per scoprire profumi, consistenza e forme delle materie prime del commercio equo e solidale. Sabato 10 febbraio, invece, sempre dalle 10 alle 11.30, saranno coinvolti i bambini in un laboratorio sul cioccolato e nella visita sensoriale. La partecipazione è libera.

Schio, modifiche alla viabilità per lavori

Al via domani, mercoledì 24 gennaio, a Schio i lavori di posa di un nuovo tratto di fibra ottica in via Lazio. A partire dal civico 10 sarà istituito il senso unico alternato in orario di cantiere. L’intervento si concluderà il 31 gennaio.

Schio, conclusi i lavori al torrente Boldoro

Si sono conclusi di recente, a Schio, importanti lavori di manutenzione del torrente Boldoro. Il personale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, intervenuto sul posto, ha effettuato il consolidamento delle sponde e del fondo con venti tonnellate di pietrame e sei metri cubi di calcestruzzo, per una lunghezza di dieci metri ed ha eseguito una accurata pulizia dell’alveo per un’estensione complessiva di 300 metri. “Monitorare costantemente i corsi d’acqua e lo stato di manutenzione delle sponde e dei fondi – ha sottolineato il presidente del Consorzio, Silvio Parise – è fondamentale per garantire la sicurezza idraulica dei territori, a tutto vantaggio della collettività e delle imprese”.