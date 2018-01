Vicenza e provincia in breve

Vicenza, Paolo Rossi alla chiusura della mostra a lui dedicata

La mostra itinerante “Paolo Rossi – Great italians emotions e l’Italia dell’82”, inaugurata lo scorso 16 dicembre a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, a Vicenza, si concluderà ufficialmente alle 18 di domenica 14 gennaio, alla presenza dell’assessore alla formazione Umberto Nicolai e del campione del mondo. “Pablito” sarà presente a Palazzo Cordellina a partire dalle 16 per scattare foto o firmare autografi. In meno di un mese sono stati più di 4 mila i visitatori della mostra che ha permesso di rivivere il magico momento dei Mondiali del 1982, ammirando una raccolta di cimeli unici, dal Pallone d’oro alla Scarpa d’oro, videoinstallazioni, fotografie, articoli, filmati, oggetti, maglie e ricordi di grandi personaggi, che insieme a Paolo Rossi furono protagonisti di quel momento irripetibile, da Bearzot a Pertini, da Cabrini a Tardelli, da Spadolini a Rumenigge.

Vicenza, corso sulla gestione del tempo

Dalle 9 alle 13 di giovedì 25 gennaio, nella sede di Cercando il lavoro, in piazza san Biagio, a Vicenza, è in programma un corso gratuito sulla gestione del tempo con le sketchnote, riservato agli iscritti al progetto Cercando il lavoro. Il laboratorio, condotto da Luigi Sorteni, laureato in economia aziendale e diplomato in psicodramma e formazione esperienziale, con una pluriennale esperienza nelle risorse umane di importanti aziende industriali, avrà carattere soprattutto pratico, affrontando strumenti come la “tecnica del pomodoro” e le sketchnote. Sul lavoro è infatti sempre più importante distinguersi e farsi apprezzare anche per la capacità di saper identificare le priorità, rivelandosi quindi di essere la persona giusta al posto giusto. Tutti i dettagli sul corso sono disponibili sul sito www.cercandoillavoro.it a questo link diretto. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all’indirizzo cercandoillavoro@comune.vicenza.it oppure chiamare lo 0444 221910-221967.