Vicenza e provincia in breve

Vicenza, prorogate le visite al Torrione di porta Castello –

Sono state prorogate fino a domenica 25 febbraio le visite didattiche guidate gratuite al Torrione medievale di porta Castello, a Vicenza. Sarà possibile accedere al monumento il sabato (alle 15, alle 16 e alle 17) e la domenica (alle 10, alle 11 e alle 12). Le visite, a cura dell’associazione Ardea per la didattica museale, saranno organizzate per gruppi, da un minimo di 8 a un massimo di 20 persone. Per informazioni e prenotazioni (entro le ore 20 del venerdì antecedente il giorno di visita) è possibile contattare l’associazione Ardea via email all’indirizzo ass.ardea@gmail.com o al numero 346 5933662.

Il ministro Martina presenta il suo libro a Breganze

Alle 18 di domani, venerdì 12 gennaio, il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, sarà a Breganze, a Villa Savardo, in via Riva 20, per la presentazione del suo libro “Dalla Terra all’Italia”. L’incontro, organizzato dall’associazione Forgiareidee e dal deputato del Partito democratico, Federico Ginato, vedrà come ospiti Remo Pedon, amministrazione delegato del gruppo Pedon, Lorenzo Cogo, chef stellato del ristorante “El Coq” e Fabio Scorzato dell’azienda agricola “La Greppia”. A moderare sarà Luca Ancetti, direttore de Il Giornale di Vicenza.

Spettacolo teatrale alla Galleria Parco Città

Sabato 13 gennaio, alle 16.30, in Galleria Parco Città, a Vicenza, si terrà lo spettacolo teatrale per tutta la famiglia “Stagioni. Inverno-Primavera”, con la compagnia teatrale Gli scabinati, per la regia di Emanuele Vitale Zelaja. L’evento, ad ingresso libero, è curato da Galleria Parco Città, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni: circoscrizione 4, 0444 222740, www.parcocitta.it, info@parcocitta.it, circoscrizione4@comune.vicenza.it.