Vicenza e provincia in breve

Vicenza, è in prova ai servizi sociali ma trasgredisce. Arrestato –

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato, in città, il 32enne Angelo Ricco, domiciliato a Schio, nei confronti del quale hanno eseguito il provvedimento, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Verona, di sospensione della misura alternativa alla detenzione, e lo hanno arrestato. L’uomo, ospite della comunità di recupero Il Focolare di Schio e sottoposto al regime provvisorio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, qualche giorno prima vi aveva fatto rientro in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, non ottemperando così ad una delle prescrizioni imposte. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato associato al carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Vicenza ricorda il partigiano Dino Carta

Sabato 13 gennaio, nel 73esimo anniversario della morte, una cerimonia ricorderà lo studente partigiano Dino Carta, ucciso da mano fascista il 12 gennaio 1945 in via Ottone Calderari, a Vicenza. La commemorazione, organizzata dall’Anpi, con il Comune, si terrà alle 11.15 davanti alla lapide a lui intitolata, posta nello stesso punto in cui venne assassinato. Dopo la deposizione di una corona d’alloro ci sarà il saluto di Federico Formisano, presidente del consiglio comunale, e, a seguire, una orazione ufficiale di Michele Santuliana, dirigente Anpi Vicenza. Studente del patronato Leone XII e dell’istituto Rossi, e giocatore del Lanerossi Vicenza, nel 1944 Dino Carta prende contatto con le forze partigiane della città e con il Comitato di liberazione nazionale. Entrato nella polizia ausiliaria per trasmettere informazioni sul trasporto delle armi e sui rastrellamenti, il 12 gennaio 1945, Carta viene convocato al comando della caserma della milizia per essere interrogato. Riesce a scappare lungo via Calderari, ma viene poi raggiunto e giustiziato. Gli indumenti indossati quel giorno da Carta sono stati donati dai familiari al Museo del risorgimento e della resistenza di Villa Guiccioli nel 2012.

Bassano, si inverte il senso unico in via Miazzi

A Bassano, dopo l’introduzione di un senso unico nel tratto di via Tabacco compreso tra il sottopasso ferroviario e via Villaraspa, a breve una nuova modifica alla viabilità interesserà la zona. A seguito di confronto con i residenti e i gestori delle attività presenti nella via, per migliorare la fluidità del traffico si è deciso di istituire un senso unico di circolazione in via Miazzi predisponendo l’ingresso da via Parolini ed uscita con obbligo di fermata e obbligo di svolta a sinistra in via Tabacco: in pratica si tratta di una inversione del senso unico di marcia attualmente in vigore. Nel punto di immissione da via Miazzi in via Tabacco sarà installato uno specchio parabolico.

A Vicenza un laboratorio di fiabe

Sabato 13 gennaio, alle 16.30, al negozio Silene Bottega & Cucina, di stradella del Garofalino a Vicenza, si terrà un laboratorio di fiabe, con letture e attività artistiche, per bambini da 3 a 10 anni. A seguire merenda biologica. L’iniziativa sarà condotta da Brigida Pavin e da Valeria Maltauro. La prenotazione è obbligatoria, il costo è di 3 euro. Per informazioni: 0444 547012, www.silenebio.com.

Marostica, domenica concerto per il nuovo anno

Domenica 14 gennaio, alle 17.30, il coro Gioventù in cantata, diretto da Cinzia Zanon, propone un Concerto augurale per il nuovo anno. L’evento, ad ingresso libero, si terrà nell’aula magna della scuola media Natale Dalla Laste, di Marostica. Con l’occasione, la formazione marosticense presenterà il suo nuovo cd, dal titolo “Music is maGIC”, contenente dodici brani dal repertorio italiano e internazionale registrati dal coro, accompagnato dal maestro Massimo Zulpo al pianoforte, da Enrico Cenci alle percussioni e dalle orchestre Fraglia dei Musici e Orchestraprogetto dirette dal maestro Alex Betto.