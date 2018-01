Vicenza, paura per fuga di gas in un condominio

Vicenza – Risveglio movimentato questa mattina per i residenti di un condominio in via Brennero, a Vicenza. Tra l’altro si può dire che sia stata evitata una tragedia dato che verso le 7.30 si avvertiva chiaramente un forte odore di gas all’interno di questa palazzina di due piani con otto appartamenti.

Subito chiamati i vigili del fuoco, la squadra dei pompieri di Vicenza, come prima cosa ha subito chiuso tutti i contatori del gas, staccato l’energia elettrica e provveduto a fare evacuare le famiglie presenti nello stabile. Poi è stata individuata la perdita, che era in un appartamento, ormai saturo di gas, all’interno del quale c’era una signora anziana, che si trovava ancora a letto e non si era accorta di nulla.

Dopo aver arieggiato tutti gli ambienti e aver ripristinato le condizioni di sicurezza le famiglie sono state fatte rientrare nei propri appartamenti. Per fortuna nessuno dei residenti nella palazziina ha riportato conseguenze. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.