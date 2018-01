Vicenza-Padova – Diretta web – 0-1 (Finale)

Vicenza – Incontro di calcio questa sera tra Vicenza e Padova da tutto esaurito, in uno stadio Menti pieno di tifosi, compresi quelli del Padova nel settore ad essi riservato. Coreografia delle grandi occasioni dunque, per un supporto del quale i biancorossi hanno estremo bisogno per far la loro parte e contribuire a portare la navicella in porto.

Le difficoltà che il Vicenza sta attraversando sono note, ed altrettanto lo sono le vicende, talvolta surreali, che le hanno precedute e che hanno portato, qualche settimana fa, alla dichiarazione del fallimento della società, autorizzata a finire il campionato in esercizio provvisorio e con la speranza che qualcuno la rilevi nell’asta fallimentare.

Eppure, paradossalmente, da vari mesi i biancorossi non giocavano sereni come adesso, fiduciosi. E questo la dice lunga sui mesi passati….

Aggiornamento in tempo reale

Vicenza: Valentini, Malomo, Crescenzi, Milesi, Giraudo, Romizi, Tassi, Alimi, De Giorgio, Giacomelli, Ferrari. A disposizione: Fortunato, Costa, Bianchi, Sbrissa, Giorno, Magri, Bangu, Comi, Giusti, Addolori, Lucca. Allenatore: Zanini

Padova: Bindi, Salviato, Ravanelli, Trevisan, Cappelletti, Contessa, Pinzi, Pulzetti, Belingheri, Capello, Gliozzi. A disposizione: Burigana, Mandorlini, Chinellato, Zambataro, Sarno, Guidone, Mazzocco, Russo, Merelli, Tabanelli, Zavkov, Piovanello. Allenatore: Bisoli

Tutto pronto allo stadio Menti per questa importante partita, un derby per altro… C’è stato qualche tafferuglio fuori dallo stadio, con alcuni tifosi padovani che hanno cercato lo scontro con quelli biancorossi. la polizia però ha fatto argine in modo efficace. Colpo d’occhio notevole sugli spalti, quasi completamente riempiti da un pubblico in gran forma…

Squadre in campo… Vicenza con la tradizionale divisa, Padova invece tutta in tenuta scura

Partita iniziata!

3’ Niente da segnalare per i primissimi minuti della partite, con le squadre che stanno cercando di prendersi le misure a vicenda. Lo spettacolo viene dal pubblico, dalla coreografia, dagli striscioni e dai corsi, e in generale dallo stadio colorato e pieno che non si vedeva da molto tempo….

4’ Primo tiro a rete della partita. E’ dei biancorossi, di Alimi che, con un bel rasoterra, sfiora il palo sinistro della porta padovana. Il portiere comunque era sulla traiettoria…

10’ Si fa vedere avanti anche il Padova, che si guadagna un calcio di punizione dalla lunga distanza. Viene messo al centro ma non ne esce nulla….

11’ Una palla persa nella metà campo padovana fa correre un brivido nelle schiene biancorosse. E’ Pulzetti infatti ad involarsi verso la porta ma ci mette bene una pezza Tassi, che velocissimo riesce a passare indietro a Valentini

14’ E’ buono comunque l’avvio di partita del Vicenza, lucido e veloce negli scambi. Occasioni da gol vere e proprie non ce ne sono state ancora, ma i biancorossi si sono fatti vedere ormai diverse volte dalle parti di Bindi

24’ Si è un po’ addormentata la partita… Ci sono stati un paio di tentativi in attacco del Padova, ma senza nessuna vera pretesa

27’ Dopo parecchi minuti si fa rivedere il Vicenza in attacco. Alimi cade in area, ma nessuno protesta…

35’ Non c’è dubbio che la difesa del Padova, la meno perforata del campionato, sia un osso duro. I biancorossi infatti stanno attaccando, si gioca soprattutto nella metà campo padovana, ma con grande mestiere il più delle volta i difensori biancoscudati vanificano ogni sforzo…

38’ Ottima azione in attacco del Vicenza, di De Giorgio, che riceve un pallone sulla tre quarti da Giacomelli, si porta al limite dell’area e lascia partire un diagonale che sfiora la traversa.

41’ Ammonito il padovano Pinzi, che ha steso Giacomelli. Buona l’iniziativa di quest’ultimo, che si stava involando verso la porta avversaria dopo aver superato tre avversari….

Due minuti di recupero

45+2’ Brivido in pieno recupero del primo tempo… Un colpo di testa di un attaccante padovano, deviando un calcio d’angolo, dà l’impressione del gol. Invece la palla è uscita di pochissimo….

Ed è finito il primo tempo…. Buon Vicenza, disteso in avanti e generoso. Padova invece roccioso in difesa, impenetrabile.

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo. Il Padova sostituisce Gliozzi con Guidone

46’ Iniziata la secondo frazione di gioco e, dopo neanche 30 secondi dal fischio d’avvio, il Padova è pericoloso con Pulzetti, il cui tiro secco e preciso, è messo fuori con affanno da Valentini

50’ Padova di nuovo pericoloso in attacco, ma la difesa biancorossa non si fa sorprendere…

55’, Clamoroso svarione difesivo del Vicenza, che viene graziato in modo insperato. Valentini rinvia ma di fatto la passa a Guidone, poco lontano, che però a sua volta si fa soffiare la palla da Milesi

56’ Nuova serie di brividi in area biancorossa. Prima Valentini para molto bene un forte tiro dal limite, ma non trattiene e, nel batti e ribatti successivo, respinge di nuovo in angolo con il corpo.

57’ Sfuriata iniziale del Padova in questo secondo tempo… Il Vicenza deve reagire, non subire come sta facendo in questi minuti…

67’ Nuovo brivido per i biancorossi, a volte poco attenti in difesa. Meno male che Capello, lasciato solo al limite dell’area, ha mirato sbagliato e l’ha messa fuori…

70’ Terza volta per il Padova con un attaccante solo davanti al portiere biancorosso. valenti anche stavolta ha salvato la situazione respingendo con un ginocchio il tiro di Cappelletti

71’ Molto aggressivo il Padova in questi minuti, e Vicenza frastornato… Deve cambiare qualcosa assolutamente

73’ Nel Vicenza entrano Comi al posto di Ferrari e Bangu al posto di Tassi

76’ Nel Padova entra Sarno ed esce Pulzetti

79’ Ancora una parati di Valentini, su una girata di Guidone. Molto bravo stasera il portiere biancorosso, risolutivo.

80’ GOL DEL PADOVA… Era nell’aria del resto… E’ stato Guidone a metterla dentro, raccogliendo da due passi una respinta corta di Valentini su un tiro da fuori area di Sarno

82’ Ammonito Malomo

86’ Tentativo del Vicenza, con un sinistro dal limite di Romizi… C’è molta stanchezza in campo, e forse anche un po’ di scoraggiamento

87’ Ammonito Trevisan per un fallo di ostruzione su Alimi lanciato verso la porta. E il Vicenza ha una chanche, con un punizione…

88’ Niente di fatto… Il Vicenza fa entrare Giusti al posto di Romizi

Quattro minuti di recupero

90’ Il Padova perde un po’ di tempo operando due sostituzioni: Russo al posto di Pilzi e Mandorlini al posto di Capello, che ha preso una pallonata in faccia

E’ finita… Vince il Padova dunque, che ha dominato il secondo tempo dopo che invece, nella prima frazione di gioco, non aveva fatto vedere molto