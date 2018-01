Vicenza, l’arte del circo al Teatro Spazio Bixio

Vicenza – L’arte del circo torna in teatro a Vicenza. Questa volta al Teatro Spazio Bixio, in una nuova proposta di Theama Teatro, organizzata in collaborazione con Arteven. Si tratta di cinque serate di spettacolo racchiuse in una mini rassegna dal titolo “Circo contemporaneo”, con la partecipazione della Compagnia Clownfunding e l’intervento di altri artisti che variano ad ogni appuntamento. Andranno in scena, come dicevamo al Teatro Spazio Bixio, dal 12 gennaio all’11 maggio

“Arte circense, magia, musica dal vivo – si legge in una nota degli organizzatori -, saranno questi gli ingredienti di uno spettacolo che fonde grazia ed energia attraverso le coreografie. Suggestioni e virtuosismi, momenti di vita vissuta raccontati con giocolerie, equilibrismi, clownerie, musica dal vivo con uso di chitarra, trombone, ukulele, basso secchio, glassarmonica da 17 calici, hang drum, wave drum, batterofono, pianoforte a ruota”.

I numeri circensi spazieranno dal contorsionismo, ai trampoli e monocicli, al trapezio e cerchio aereo. Il tutto sarà condito da magia comica, numeri visuali, parodie, improvvisazione, pupazzi, marionette e “brillanti menti contorte”. Ad esibirsi sarà un gruppo di artisti con esperienze fatte in Italia e all’estero e con abilità e competenze che convergono nel clown, nel circo e nel teatro di strada. I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com e www.spaziobixio.com.