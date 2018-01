Vicenza, imprese su Linkedin per il mercato francese

Vicenza – Iniziativa di Confindustria Vicenza rivolta al mercato francese. Si chiama infatti “Equipe France – Confindustria Vicenza”, il gruppo LinkedIn avviato per lo scambio di informazioni sulla Francia, un mercato il terzo per valore di export per le imprese vicentine dopo Germania e Stati Uniti. Nel gruppo virtuale, imprenditori, esperti, export manager e country manager possono iscriversi per trovare e fornire notizie sugli aspetti commerciali e normativi di rilievo, ma anche news e informazioni di carattere culturale, tutte incentrate sul paese transalpino.

L’obiettivo del gruppo, il cui “community master” è la vicepresidente di Confindustria Vicenza Barbara Beltrame Giacomello, è quello di stimolare la condivisione di esperienze lavorative in Francia e scambi di informazioni che possono arricchire il bagaglio di conoscenze dei partecipanti.

Per inaugurare l’iniziativa anche al di fuori della piattaforma virtuale e permettere così ai membri del gruppo di conoscersi di persona, il team di Equipe France ha organizzato un appuntamento che si terrà domani, giovedì 25 gennaio, a partire dalle 17, presso il Club degli industriali, in Piazza Castello 3, a Vicenza.

L’incontro è aperto sia agli attuali membri del gruppo LinkedIn, sia alle altre imprese associate a Confindustria Vicenza che lavorano sul mercato francese. Per l’occasione saranno presenti il console generale aggiunto di Francia a Milano, Charles Chapouilly, e rappresentanze di Business France, ente governativo che si occupa dei progetti di investimento in Francia, e di Crédit Agricole. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online sul sito di Confindustria Vicenza o su IndustriaVicentina.it.