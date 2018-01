Vicenza, grande musica nel concerto a Monte Berico

Vicenza – Nuovo appuntamento musicale, a Vicenza, proposto da Concetto Armonico, che giunge dopo il Festival Vicenza in Lirica e il concerto dell’antivigilia di Natale nella Chiesa di San Gaetano. E’ infatti ora la volta del concerto nel Santuario di Monte Berico, che si terrà venerdì 5 gennaio, alle 20.45, con la partecipazione dell’Orchestra giovanile vicentina, diretta dai maestri Michele Sguotti e Mariano Doria, dei Cantori di Santomio, che proprio nel 2017 hanno festeggiato cinquant’anni della loro attività corale, e del contralto Serena Lazzarini, che sarà l’ospite della serata.

Si tratta del concerto dal titolo “Note di Natale”, evento patrocinato dal Comune di Vicenza ed organizzato anche grazie alla collaborazione dei frati Servi di Maria di Monte Berico. L’Orchestra giovanile vicentina si esibirà su brani della tradizione natalizia, tra i quali “Les anges dans nos campagnes”, di Lohmann, e “Adeste fideles”. Non mancheranno inoltre pezzi di importanti autori della letteratura musicale, come Debussy, Vivaldi, Cimarosa, Brahms, e di autori contemporanei.

Il contralto rodigino Serena Lazzarini, vincitrice del premio Callas nel ’90, si esibirà in alcune arie di Vivaldi, Frisina, Handel. Già protagonista di altri appuntamenti di Concetto Armonico, come la Petite Messe Solennelle di Rossini e l’Oratorio di Natale di Saint Saens a Vienna, Città del Vaticano, Torino, per la prima volta si esibisce presso il Santuario di Monte Berico.

“Tradizione vuole – aggiungono gli organizzatori – che durante il concerto vengano raccolte dall’associazione offerte da destinare alle borse di studio del festival Vicenza in Lirica. Queste importanti borse di studio, sono utili per sostenere il viaggio, vitto ed alloggio dei tanti giovani cantanti che arrivano in città, da ogni parte del mondo, per perfezionarsi nel canto lirico, con interpreti di fama mondiale, e spesso sono sottoposti a sacrifici importanti per lo studio”. Il concerto sarà presentato da Sara Pinna. La chiesa apre l’ingresso al pubblico alle ore 19.45. Per informazioni: info@concettoarmonico.it. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.