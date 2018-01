Vicenza, feste alla fine con il mercato dell’Epifania

Vicenza – Proseguono a Vicenza anche in questo inizio di gennaio le iniziative legate alle festività che stanno per concludersi. In via Cesare Battisti, corso Palladio e corso Fogazzaro, tutti i giorni fino a domenica 7 gennaio, dalle 9 alle 21, chalet in legno allestiti da Confcommercio di Vicenza proporranno articoli di artigianato a tema natalizio, prodotti alimentari confezionati, decorazioni per la casa ed oggettistica da regalo.

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio inoltre sarà allestito “Il Circo delle Pulci, Mercatino vintage, artigianato creativo edizione Merry Christmas” in piazzale De Gasperi, dalle 8 alle 22, che proporrà oggetti di collezionismo e hobbistica del passato, ma anche abbigliamento, accessori e addobbi. Previste anche attività collaterali ed intrattenimenti, compresi laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali.

Sempre da venerdì 5 a domenica 7, l’associazione culturale “Pandora” proporrà in piazza delle Erbe l’edizione natalizia di un mercatino che finora ha sempre riscosso un buon successo di pubblico. “Fuori Mercato, rassegna di Natale di artigianato creativo, remake ed arte” offrirà idee regalo con l’esposizione di artigianato creativo e artistico. Verrà dato spazio anche alle onlus, con banchi a tema natalizio.

Giovedì 4 gennaio si apre infine la fiera e mercato dell’Epifania che fino al 6 gennaio porterà nelle piazze del centro storico tanti banchi con prodotti di vario genere. Negli stessi giorni la fiera dell’artigianato sarà allestita in piazza Castello. Resta inoltre attivo, fino al 6 gennaio, il trenino di Natale, in centro storico tutti i giorni, dalle 11 alle 19.