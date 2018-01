Vicenza e provincia in breve

Dà false generalità e viola gli obblighi di soggiorno. Arrestata –

I carabinieri della stazione di Camisano Vicentino hanno arrestato ieri, 13 gennaio, una donna nigeriana di 36 anni, Joy Elvis, domiciliata a Camisano Vicentino, sulla quale pendeva un ordine di esecuzione per pene detentive da scontarsi presso il suo domicilio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. La donna deve scontare un mese e 21 giorni di reclusione per reati di false dichiarazioni sull’identità ed obblighi inerenti al soggiorno. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione.

Musica del ‘900 in un concerto al Conservatorio di Vicenza

Serata musicale, martedì 16 gennaio, al Conservatorio Pedrollo di Vicenza, presso la Sala Concerti Marcella Pobbe, nella quale si potranno ascoltare brani di tre compositori, tra i più interessanti del ‘900 americano, alla ricerca di un connubio tra due pilastri, il mondo classico e quello jazzistico, per creare una terza dimensione che faccia tesoro delle esperienze, tendenze e sonorità. Il primo brano proposto sarà Suite for wind quintet. Fu composto nel 1945 dal leader della “ Third Stream” Gunther Schuller. Il secondo brano sarà Effie Suite for tuba and wind quintet, del 1960, di Alec Wilder, autore di bellissime canzoni che ha scritto anche per Frank Sinatra e Bing Crosby. Il terzo sarà infine un brano del clarinettista Bill Smith. ha suonato nel Dave Brubeck Octet e nell’Ensemble di Shelly Manne con il quale ha registrato il suo Concerto for clarinet and combo jazz che conclude la serata al conservatorio vicentino.