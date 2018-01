Vicenza e provincia in breve

Erp, nuovo bando per acquisto alloggi dal Comune di Vicenza –

Entro fine gennaio il settore Patrimonio, espropri e servizi abitativi del Comune di Vicenza pubblicherà un nuovo bando per l’acquisto da parte del comune di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica (al patrimonio dell’Erp, con assegnazione tramite specifico bando, e all’agenzia comunale per la locazione, tramite specifici progetti sociali dedicati ai casi di disagio abitativo). Entro il 27 ottobre scorso, data di scadenza del bando precedente, era pervenuta una sola offerta, ritenuta dalla commissione di valutazione non ammissibile. Con il nuovo bando è stato abbassato il limite temporale di costruzione o risutrutturazione radicale degli alloggi, portandolo dal 2006 al 2002, mantenendo, comunque, una preferenza per le offerte di immobili con abitabilità concessa in data non antecedente all’1 gennaio 2006. Al nuovo bando, inoltre, sarà data pubblicità, oltre che con l’affissione di manifesti, anche con comunicazione diretta ai titolari di alloggi classificati “beni merce” ai fini Imu.

Autonomia, Zaia domani a Roma incontra Bressa

Il presidente della Regione del Veneto Luca zaia incontrerà, domani alle 12.30 a Roma, il sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa. L’appuntamento servirà a compiere un esame congiunto dell’andamento del negoziato per l’autonomia del Veneto.

Gardini (Fi): Pd sia cauto nel dare i dati sull’occupazione

“I numeri non mentono, ma con i numeri si può mentire, sicché il Pd farebbe bene ad andare cauto nello strombazzare i dati Istat sulla riduzione della disoccupazione. I dati correttamente interpretati ci dicono, infatti, che il 90% dell’aumento degli occupati è costituito da dipendenti con un rapporto di lavoro a termine. Se a questo quadro sconfortante aggiungiamo che quest’anno scadranno gli incentivi triennali previsti dal Jobs Act per un milione di contratti c’è poco da essere gaudenti. Il lavoro vero si crea sostenendo le imprese, alle quali non servono contributi a pioggia. Alle imprese serve una minore pressione fiscale, un minore costo del lavoro. Provvedimenti strutturali per una reale crescita dell’Italia”. Ad affermarlo in una nota è Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.

E’ in prova ai servizi sociali ma trasgredisce. Arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Crespadoro hanno eseguito un provvedimento che dispone la carcerazione nei confronti di un uomo di 48 anni, di Altissimo, Giorgio Spadiliero, che già era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali in alternativa alla detenzione dopo una condanna per reati in materia di stupefacenti, commessi a Montecchio Maggiore nell’anno 2014. Era stato sorpreso infatti, dai carabinieri, con quasi 100 grammi di cocaina e 150 grammi di hashish. L’uomo era già stato segnalato al Tribunale di sorveglianza di Verona per alcune violazioni alle prescrizioni connesse con la misura a cui era sottoposto. Ora, il magistrato, ritenuta la necessità di optare per un provvedimento più restrittivo, ha deciso di firmare l’ordine di carcerazione, che è stato eseguito dai carabinieri di Crespadoro, disponendo la detenzione di Spadiliero nel carcere di Vicenza.