Vicenza e provincia in breve

“Paolo Rossi e l’Italia del 1982”, mostra prorogata a Vicenza –

Prorogata a domenica 14 gennaio, a Vicenza, la mostra itinerante “Paolo Rossi – Great Italians Emotions e l’Italia del 1982”, inaugurata lo scorso 16 dicembre a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, con la partecipazione dello stesso calciatore, campione del mondo. In meno di un mese sono stati oltre 4 mila i visitatori, ed il buon successo dell’iniziativa ha spinto gli organizzatori, la Fondazione Paolo Rossi e la galleria Bianciardi EvorArt, di concerto con il Comune di Vicenza, a posticipare di quasi una settimana la chiusura dell’esposizione, strizzando così l’occhio in particolare agli studenti, al rientro dalle festività natalizie. La mostra è aperta dalle 10 alle 18, con ingresso libero, e propone raccolta di cimeli unici, dal Pallone d’oro alla Scarpa d’oro, videoinstallazioni, fotografie, articoli, filmati, oggetti, maglie e ricordi di grandi personaggi, che insieme a Paolo Rossi furono protagonisti del Mondiale dell’’82, in Spagna, da Bearzot a Pertini, da Cabrini a Tardelli, da Spadolini a Rumenigge. Particolarmente apprezzate, in particolare, nell’esposizione, le nuove sale dedicate ai giochi interattivi del calcio, ma anche a quelli vintage, come il subbuteo e il calcio Balilla, che hanno segnato epoche intere.

Lonigo anche quest’anno Brusa la Vecia

Anche quest’anno la tradizionale Brusa la Vecia verrà realizzato a Lonigo, in via Castelgiuncoli alle 17 di sabato 6 gennaio. Quest’anno per la prima volta la manifestazione sarà a cura dell’Amministrazione Comunale stante la non volontà di chi da sempre l’ha gestita di volerla realizzare. Il posizionamento della Vecia in un luogo non tradizionale è dovuto alle stringenti norme di sicurezza che Prefettura e norme dello Stato impongono proprio per garantire l’incolumità pubblica.