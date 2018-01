Vicenza e provincia in breve

Schio, parcheggio agevolato per auto elettriche ora definitivo –

A Schio, per il terzo anno consecutivo, dopo due anni di sperimentazione, diventa definitivo il bonus parcheggio per le auto elettriche ed ibride. È una misura concreta e immediata: offre un pronto riscontro legato al risparmio e un vantaggio di più lunga distanza a beneficio dell’ambiente: i possessori di auto ibride ed elettriche potranno parcheggiare negli spazi blu, solitamente a pagamento, anche per tutto il 2018 con un abbonamento simbolico di 10 euro. L’iniziativa esce dunque dalla fase sperimentale.

Contributi caldaie e rimozione amianto, Schio proroga la scadenza

Prorogata, a Schio, fino al 28 febbraio, la scadenza per la presentazione del rendiconto spese sui lavori di sostituzione della caldaia o per la rimozione dei manufatti contenenti l’amianto. Il termine precedente era stato fissato al 31 dicembre 2017, ma non tutti i cittadini che avevano prenotato il rispettivo contributo erano stati in grado di concludere i lavori entro la fine dell’anno scorso. L’amministrazione comunale scledense ha quindi disposto la proroga per consentire la chiusura delle pratiche in corso, per poter in seguito procedere con la regolare assegnazione del contributo.

Marostica, si assegna il 6 gennaio il Premio Alfiere d’Argento

Si terrà sabato 6 gennaio, a Marostica, nella sala multimediale dell’Opificio, alle 10, la cerimonia di premiazione dell’Alfiere d’Argento 2017, il massimo riconoscimento che la città assegna a chi si è distinto nello sport nel corso dell’anno. Atleti, società sportive, dirigenti, sono inoltre stati segnalati da una apposita commissione per i risultati ottenuti in ambito agonistico e per l’impegno trasmesso nella pratica sportiva, arricchendo l’albo d’oro di una città da sempre votata allo sport. Da sottolineare inoltre che, dallo scorso anno, inoltre, il regolamento nell’assegnazione dei riconoscimenti non distingue fra normodotati e diversamente abili, con un’evoluzione importante in tema di parità e opportunità.