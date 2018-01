Vicenza e Palladio su Rai Uno con Alberto Angela

Vicenza – Conto alla rovescia per la puntata di “Meraviglie. La penisola dei tesori”, di Alberto Angela, dedicata a Vicenza e alle ville di Palladio. Il programma, in quattro puntate su Rai, è dedicato una selezione di siti Patrimonio Unesco ed è già un caso per il record di ascolti registrati. Mercoledì 24 gennaio, alle 21,15, chiuderà “in bellezza” con le immagini girate tra le ville vicentine. Le riprese, per le quali è stata utilizzata una tecnologia ad altissima definizione che consentirà la messa in onda anche su Rai 1 Hd e su RAI 4k, sono state effettuate a dicembre, principalmente alla Rotonda e a Villa Caldogno, dove l’attore Ivan Marescotti ha impersonato Andrea Palladio.

Il progetto, ideato e scritto da Alberto Angela per Rai Uno, è interamente dedicato ai siti italiani inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Ognuna delle prime quattro puntate già realizzate ospita tre siti, per complessivi 12 dei 53 attualmente iscritti. La scelta, ricaduta anche su Vicenza, è stata frutto di una ricerca della redazione di Angela, il quale aveva già avuto modo di avvicinarsi all’opera palladiana nel 2016, in occasione delle registrazioni del programma di Rai Tre “Ulisse, il piacere della scoperta”.

Assieme a Vicenza e le ville palladiane mercoledì 24 gennaio saranno presentati i trulli di Alberobello e Castel del Monte, in Puglia, e le Necropoli etrusche di Cerveteri, Tarquinia e Villa Giulia, nel Lazio. La troupe del centro produzioni Rai di Napoli, guidata dal regista Gabriele Cippollitti, che cura da sempre i programma ideati e condotti dagli Angela, padre e figlio, è la stessa che ha realizzato le fortunate puntate di “Stanotte a …”. Tra gli autori del programma vi sono lo storico collaboratore Aldo Piro e Carlotta Ercolino, sceneggiatrice di molte fortunate serie televisive e di film di rilievo.

La puntata dedicata a Vicenza è state realizzata con il supporto operativo e l’assistenza logistica del Consorzio Vicenzaè Vicenza film commission che, grazie al Comune di Vicenza, ha anche fornito alcune immagini del Teatro Olimpico. Le riprese sono state girate in 4k da Alessandro Meggiolan e Marta Bellon, di Adifly, che da qualche anno ha stretto un rapporto di collaborazione con il consorzio per iniziative promozionali del patrimonio architettonico e paesaggistico vicentino.

“Una nuova, straordinaria occasione per far conoscere il patrimonio vicentino. – è il commento del vicesindaco e assessore alla crescita del Comune di Vicenza Jacopo Bulgarini d’Elci – Con uno degli autori più amati e seguiti della tv italiana di oggi, le bellezze di una terra meravigliosa splenderanno in alta definizione. Vicenza aveva bisogno di fare due cose: restaurare e ripensare il proprio patrimonio e farlo conoscere al mondo. Stiamo riuscendo a farle entrambe”.