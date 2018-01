Vicenza – “L’assistenza ai minori è un aspetto del sociale che oggi richiede grande attenzione anche in conseguenza della crisi che ha colpito le famiglie, con conseguenze dirette sui minori. Ipab Minori di Vicenza, creata da questa amministrazione comunale, è un esempio di come oggi si possa fare assistenza​​ utilizzando al meglio le risorse, mettendo in rete quartieri, associazioni, parrocchie. Tuttavia, metà del suo bilancio va in tasse”.

E’ con queste parole che Raffeaele Colombara, consigliere comunale a Vicenza, in maggioranza, spiega i motivi che lo hanno spinto a presentare una mozione affinché il consiglio comunale del capoluogo berico chieda allo Stato di eliminare questa eccessiva tassazione

“Chiediamo inoltre – aggiunge Colombara – che si continui a aggregare altre realtà del territorio vicentino per avere, attraverso le conseguenti razionalizzazioni, maggiori risorse da dedicare direttamente ai minori”.