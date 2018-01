Vicenza Calcio, il sindaco incontra le categorie

Vicenza – Si lavora alacremente per arrivare al salvataggio del Vicenza Calcio. Notevole è anche l’impego profuso in questi giorni dal sindaco di Vicenza, Achille Variati, che assieme al curatore fallimentare del Nerio De Bortoli sta mettendo in atto varie iniziative con l’obiettivo di mantenere la squadra nell’attuale categoria. Tra di esse c’è anche un incontro, che è stato convocato a Palazzo Trissino per venerdì mattina, con le categorie economiche e gli ordini professionali del territorio.

“Il mantenimento della categoria – spiega l’amministrazione comunale – presuppone infatti la continuazione del campionato, quindi la garanzia di esecuzione dell’esercizio provvisorio, in vista dell’asta pubblica che si svolgerà più avanti, in data stabilita dal tribunale. I rappresentanti di associazioni di categoria ed ordini di Vicenza sono stati invitati all’illustrazione, da parte del curatore, di un rendiconto da cui emerge la necessità di contare, per l’esecuzione dell’esercizio provvisorio, su risorse aggiuntive. Queste risorse potranno essere raccolte attraverso progetti di sviluppo commerciale e di solidarietà economica che saranno presentati nel corso dell’incontro perché ogni realtà valuti l’auspicata collaborazione dei propri iscritti”.