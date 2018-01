Vicenza Calcio, nuova offerta da “noto imprenditore”?

Vicenza – “Il Vicenza Calcio non merita di fare la fine ingloriosa del Modena e delle tante squadre che sono fallite e sono state cancellate dal panorama nazionale. Sappiamo che è una situazione controversa e dai molti lati oscuri, ma siamo pronti ad intervenire per vagliare se esistano le condizioni per acquisire il pacchetto di maggioranza della gloriosa società veneta”.

Un altro pretendente per il ponte di comando del malridotto vascello biancorosso, in questi giorni in navigazione in acque tempestose e buie? Non è dato sapere purtroppo quanto queste offerte, queste presunte possibilità di salvezza per il Vicenza, siano reali o meno, e parliamo di questa come anche di altre che si sono presentate fino ad ora. Tramontata definitivamente (sembra) la possibilità che il club venisse acquistato da Boreas Capital, il Vicenza Calcio sembra ogni giorno di più nel caos, e non si sa davvero cosa pensare, a chi dare credito e cosa sia reale ed affidabile.

Ed ora arriva questo annuncio, da Alessio Sundas, a nome della società Sport Man Procuratori Sportivi. Il nome di Sundas, va sottolineato, è circolato negli ultimi tempi nelle cronache legate alla televisione e per i suoi “tentativi” di acquistare squadre di calcio, prima la Fiorentina e poi il Treviso, il Varese, la Lucchese e varie altre società, talvolta senza neanche ricevere una risposta, almeno a quanto risulta facendo una ricerca sul web… Ebbene, il nostro ora ha inviato una richiesta di incontro anche ai dirigenti del Vicenza, a suo dire mediando per un noto imprenditore toscano che sarebbe intenzionato ad investire risorse nel calcio.

“A leggere gli articoli di stampa – scrive Sundas nella nota in cui chiede udienza ai vertici biancorossi – sul marasma che circonda il Vicenza Calcio il buon senso suggerirebbe di rimanere lontani. Ma siamo davanti ad una delle squadre storiche del nostro calcio, una realtà di provincia che ha vinto trofei e ha sfiorato lo scudetto ai tempi del mitico Paolo Rossi, non potevamo assistere passivamente a questo tracollo. Chiediamo ai dirigenti biancorossi un incontro per svelare le nostre intenzioni e rivelare i progetti per il risanamento economico del club, il potenziamento dell’organico ed il rilancio del settore giovanile che potrebbe diventare un modello per tutti i vivai italiani”.

“Nell’organico – continua il manager – potremmo inserire, tra gli altri, atleti di valore come l’ex Fiorentina Fabio Maistro, l’attaccante Fandje Tourè, il difensore centrale nigeriano Tahir Nasiru Maigini, il terzino Ibrahima, la punta Paolo Cilenti, l’attaccante esterno Luca Franzino, e poi Endri Leshi, Vaccaro, Dolci, Cangiano, Gabrieli, Caronte, Fillanti, Catania, Gianolla e Tessadri”.

Restiamo in attesa che… anche queste intenzioni vengano svelate.