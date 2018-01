Vicenza Calcio, un milione per finire il campionato

Vicenza – Incontro questa mattina a Vicenza, a Palazzo Trissino, convocato dal sindaco, Achille Variati per cercare una via di uscita dalla difficile situazione in cui si trova il Vicenza Calcio. La società, fallita ed in esercizio provvisorio, potrà disputare il campionato solo se sarà trovato circa un milione di euro al più presto. E’ il dato più concreto e certo emerso oggi nell’incontro, che vedeva sedere affianco al sindaco il curatore fallimentare, Nerio de Bortoli, e davanti i rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali vicentini.

E naturalmente, oltre al milione per finire il campionato e mantenere titolo sportivo e categoria, se la squadra si salverà, qualcuno dovrà rilevare la società nell’asta fallimentare, dando tutte le garanzie del caso. Se c’è un punto su cui tutti sono d’accordo infatti è il desiderio che non si vedano più personaggi poco credibili aggirarsi attorno alle “spoglie del malato”, e soprattutto che non si ripetano gli errori di cattiva gestione e dilettantismo che hanno portato alla situazione attuale.

In attesa che qualcuno si faccia avanti, il sindaco e il curatore hanno illustrato due proposte concrete: la prima riguarda i seggiolini dello stadio, che potranno essere personalizzati con loghi aziendali, e la seconda la costituzione di un azionariato diffuso per sostenere la squadra. Nel dettaglio, la proposta commerciale a brevissimo termine illustrata dal curatore De Bortoli, che ha definito incredibile la risposta del territorio vicentino in termini di attenzione alla vicenda, prevede la personalizzazione dei 2350 seggiolini della tribuna dello stadio Menti. A gruppi di tre per un costo di tremila euro più Iva, i seggiolini potranno essere rivestiti fino a fine campionato con il nome dell’azienda, della famiglia o del familiare tifoso che si vuole ricordare.

La seconda iniziativa, presentata dal sindaco, riguarda invece la costituzione di un’associazione aperta a tifosi ed esponenti della società civile per sostenere la rinascita del Vicenza Calcio attraverso la modalità dell’azionariato diffuso. Acquistando almeno una quota del valore di 250 euro, soldi che saranno girati al Vicenza Calcio, si aderirà a un’associazione che, se sarà in grado di raccogliere almeno 500 mila euro, sarà proposta dal curatore in sede di asta per entrare a far parte della nuova società, con un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e con un sindaco nel collegio dei revisori.

“Inserire quest’iniziativa di azionariato diffuso nel nuovo Vicenza Calcio – ha detto il sindaco, preannunciando la sua personale adesione con l’acquisto di due quote – al di là della raccolta di fondi, garantirebbe una sorta di controllo della comunità sotto l’aspetto del mantenimento di trasparenza e serietà”. Per dare il via all’associazione, che prevede una raccolta di pubblico risparmio, sono in corso approfondimenti con la Consob. Se in sede di asta l’iniziativa non fosse ammessa, l’80% delle quote sarebbe restituito agli associati.

Quanto all’asta fallimentare, il curatore ha ricordato le regole fissate dalla legge per tenere lontani gli avventurieri: chi decide di presentarsi può fare fin d’ora un’offerta irrevocabile di acquisto depositando contestualmente un assegno circolare da un milione di euro emesso da un istituto di credito di primaria importanza, e così dovranno fare tutti gli altri eventuali interessati. Una volta aggiudicatosi l’asta, il compratore avrà 15 giorni di tempo per versare il saldo, altrimenti perderà anche il milione che entrerà nelle casse del Vicenza Calcio.

“In queste settimane – ha detto Variati al termine dell’incontro – abbiamo avuto la prova che il Lane è davvero un punto di riferimento per la storia e l’identità vicentina. Oltre seimila abbonati rappresentano del resto un dato eccezionale, che molte squadre, anche di categorie superiori, ci invidiano. Alla base del fallimento del Vicenza Calcio ci sono molte ragioni che spetterà ad altri accertare. Quel che è certo è che sono mancate trasparenza e serietà, concetti da cui invece oggi vogliamo ripartire. Per questo ho promosso qui, nella casa dei cittadini, un incontro in cui il curatore ha illustrato nella massima trasparenza ai rappresentanti di ordini e categorie la situazione attuale: al netto di imprevisti servono almeno 805 mila euro per arrivare a fine campionato, obiettivo che riteniamo fondamentale per non disperdere il valore della società. Per una terra già tradita dalle vicende della Banca popolare, perdere anche il Lane sarebbe un nuovo durissimo colpo. Ma contribuire a salvarlo rappresenterebbe, al contrario, un’occasione di riscatto che gioverebbe a tutta la comunità”.