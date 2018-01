Vicenza, balletto e lirica al Cinema al Ridotto

Vicenza – Ancora due appuntamenti, nel mese di gennaio, per la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza. Il prossimo è previsto per domenica 21 gennaio, alle 16, con il balletto “Romeo e Giulietta”, una nuova produzione del Teatro Bolshoi di Mosca, tratto dall’omonimo dramma di William Shakespeare, su coreografia di Alexei Ratmansky, musica di Sergei Prokofiev, con il corpo di ballo, i solisti e i primi ballerini del Bolshoi di Mosca. Spiccano i ruoli di Ekaterina Krysanova (Giulietta), Vladislav Lantratov (Romeo) e Igor Tsvirko (Mercuzio).

Il coreografo ed ex direttore artistico del Bolshoi Ballet Alexei Ratmansky rilegge il dramma shakespeariano portando in scena una narrazione contemporanea, che celebra il tragico e infelice amore dei due giovani. Grazie ad un brillante adattamento delle musiche di Prokofiev, infonde nuova linfa al racconto, come nessun altro coreografo ha saputo fare. “Romeo e Giulietta” è uno dei balletti più popolari di tutti i tempi ed è andato in scena per la prima volta nel 1940 al Teatro Kirov di Leningrado. Oggi è considerato una delle opere più apprezzate di Prokofiev, per l’ispirazione melodica, la grande varietà dei ritmi e il tratteggio di personaggi memorabili.

L’opera lirica sarà imnvece di scena al Cinema al Ridotto martedì 30 gennaio, alle 20.45. Sarà la “Tosca”, di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, trasmessa in diretta dalla Metropolitan Opera House di New York. La regia è di David McVicar mentre il direttore d’orchestra è Emmanuel Villaume, che sostituisce James Levine, recentemente allontanato dal Met per lo scandalo delle molestie sessuali. Si tratta di una nuova produzione, un allestimento che rivitalizza lo splendore delle scene e dei costumi di Zeffirelli. Nel ruolo centrale la soprano Sonya Yoncheva, mentre il tenore Vittorio Grigolo presta la sua voce a Cavaradossi, il baritono serbo Željko Lucic al crudele Scarpia e il basso-baritono americano Patrick Scarfizzi al Sacrestano.

La direzione di Villaume ha offerto una narrazione efficace e equilibrata della partitura pucciniana, sostenendo bene anche i due artisti, al debutto nei ruoli principali. Due voci e due protagonisti giovani, quelli di Sonya Yoncheva e Vittorio Grigolo, apparentati da un canto generoso ma anche attento alle ragioni della musica, alla dizione e alla visione complessiva del personaggio, con platealità ridotte al minimo. Biglietti anche online sul sito del teatro www.tcvi.it.