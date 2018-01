Vicenza, auto fuori strada. Ferito un anziano

Vicenza – Incidente stradale ieri sera, in strada Lobia a Vicenza. E’ successo intorno alle 2015 ed ha visto coinvolta una sola vettura, una Fiat Panda, alla cui guida c’era un uomo anziano. Per cause ancora in fase di accertamento l’anziano ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo poi lo corsa nel fossato che corre a lato della strada. L’auto è uscita di strada, come dicevamo, in modo autonomo, senza che altri veicoli siano stati coinvolti.

L’uomo, che ha riportato ferite di media gravità, è però rimasto anche incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. I pompieri hanno anche aiutato nei soccorsi il personale sanitario Suem 118 che ha trasportato l’anziano in ospedale per. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.