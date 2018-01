Vicenza, auto contro un palo della luce. Un ferito

Vicenza – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, verso le 17.30, a Vicenza, in viale Astichello. Per cause ancora in fase di accertamento un automobilista ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Audi A1, ed è andato a sbattere con violenza contro un palo dell’illuminazione pubblica, di fatto abbattendolo.

E’ stato anche necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno hanno messo in sicurezza la vettura e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere l’uomo che è stato portato in ospedale. Soprattutto però, a causa del violento urto, era necessario intervenire sul palo dell’illuminazione pubblica seriamente danneggiato.

Un fascio di fili che lo alimentava si è infatti allentato ed ora i fili sono ora penzolanti. I vigili del fuoco hanno così delimitato la zona nell’attesa dell’intervento dei tecnici di Aim per il ripristino delle condizioni di sicurezza della zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Vicenza per i rilievi del caso.