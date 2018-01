Vicenza, apre a marzo il Front office di via Torino

Vicenza – “Dopo la fase della formazione, scatta quella della condivisione del progetto. Con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente, ai 18 mila cittadini che si rivolgono ogni anno agli sportelli comunali, ed un luogo di lavoro più accogliente e funzionale ai dipendenti”. Sono le parole che ha usato quest’oggi l’assessore alla semplificazione e innovazione tecnologica del Comune di Vicenza, Filippo Zanetti, per fare il punto sullo stato di avanzamento del nuovo Front office comunale di via Torino, dove saranno concentrati tutti i servizi al cittadino, a partire da quelli demografici e dei tributi, oggi erogati in piazza Biade e in piazzetta San Biagio.

“Si tratta di un progetto – ha detto Zanetti – che sta procedendo spedito, sia sul fronte dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio, secondo le più innovative regole dell’efficientamento energetico, sia dal punto di vista organizzativo, con la costituzione di una nuova unità di progetto intersettoriale, coordinata dalla dottoressa Sara Bertoldo dirigente del Sistema informativo comunale, che avrà il delicato compito di consegnare il nuovo servizio già operativo alla nuova amministrazione”.

La struttura sarà dotata di un Infodesk di prima accoglienza per le informazioni e le pratiche più rapide, di operatori polivalenti, detti “consulenti del cittadino”, per l’erogazione di servizi fino a 30 minuti, e di “specialisti” con competenze più specifiche, occupati nel back office, per un totale di circa 80 persone. Si partirà con il trasferimento dei servizi demografici e con quelli dei tributi, a cui si affiancheranno poi i servizi erogati da settori come polizia locale, mobilità e trasporti, servizi abitativi.

Quanto ai tempi di apertura del Front Office, nello stabile di via Torino sarà conclusa per metà febbraio la riqualificazione di interrati, piano terra riservato agli 8 operatori dell’Infodesk e alle 26 postazioni dei “consulenti del cittadino” e primo piano destinato alla cinquantina di “specialisti”. Servirà quindi un mese di tempo per allestire i nuovi ambienti e testare tutte le procedure, con l’obiettivo di aprire i nuovi sportelli a metà marzo, in modo da non interferire con l’attività elettorale a cui il Comune deve far fronte per le consultazioni politiche del 4 marzo.

I nuovi sportelli di via Torino saranno ben serviti dai mezzi pubblici e offriranno possibilità di sosta privata. Sono inoltre vicini alla stazione e sul percorso del futuro bus elettrico. Quanto alle attuali sedi comunali, in piazza Biade resteranno tutti gli uffici tecnici e il Suap ed arriveranno servizi come il Patrimonio e Cercando il lavoro, che lasceranno libero e disponibile per una eventuale alienazione il palazzo ex Aci di piazzetta San Biagio, le cui spese di gestione e manutenzione oggi risultano piuttosto onerose.