Onlit: “Firmato contratto con Trenitalia senza gara”

Venezia – Cominciano ad arrivare le critiche all’accordo sottoscritto dal Veneto con Trenitalia per un potenziamento della rete ferroviaria della nostra regione. E’ l’Osservatorio nazionale delle liberalizzazioni nelle infrastrutture e nei trasporti (Onlit) ad intervenire, parlando di un contratto firmato senza una gara, un “affidamento diretto in netto contrasto con il sogno autonomista”.

“Sorprende – scrive infatti Dario ballotta, presidente di Onlit, – che la regione più autonomista d’Italia, il Veneto, abbia firmato senza gara europea l’affidamento dei servizi alla società di trasporto statale, nota ai pendolari per la sua inefficienza e ai contribuenti per gli alti costi di gestione. Si pensava che con il referendum sull’autonomia anche il rapporto con le aziende di stato come Trenitalia fosse reso più trasparente e contendibile, e che prima di ricorrere all’affidamento diretto di 10+5 anni, di fatto all’ennesima proroga del contratto di servizio esistente, fossero valutate eventuali alternative del mercato dei trasporti europeo”.

“Negli ultimi 20 anni – continua Ballotta – il trasporto ferroviario in Europa ha avuto un netto miglioramento ed ha aumentato i passeggeri trasportati grazie all’adozione di norme concorrenziali che hanno modernizzato e reso efficienti i trasporti pubblici. Il sogno autonomista veneto si infrange ulteriormente dopo il recente ingresso al 50% delle Ferrovie Nord Milano nella azienda di trasporti di Verona”.