Tragedia in montagna. Muore escursionista sul Pasubio

Valli del Pasubio – Nuovo dramma della montagna quest’oggi, nel pomeriggio. E’ successo sul massiccio del Pasubio, al confine fra il versante trentino e quello vicentino, e la vittima è un uomo di Fara vicentina, di 47 anni, Luca Mottin, che stava facendo un’escursione nella zona.

Mottin, che comunque non aveva documenti con sé, stava percorrendo la strada delle 52 gallerie e, giunto all’altezza della cinquantesima, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per oltre 300 metri, in un dirupo scosceso, morendo certamente sul colpo per politraumatismi.

Sul posto sono intervenuti, purtroppo senza poter ormai fare più nulla per lo sfortunato escursionista, gli uomini del soccorso Alpino e l’elisoccorso di Verona. Sono intervenuti, per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della tragedia, anche i carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio.