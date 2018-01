Tragedia in montagna. Muore donna di 29 anni

Lamon (Belluno) – Tragica escursione in montagna nella giornata festiva di ieri, domenica 28 gennaio, per una coppia padovana, ma residente a Vicenza, che stava facendo una gita con le ciaspole sul monte Coppolo, nel bellunese. L’incidente si è verificato ad una altitudine di circa duemila metri, nel territorio comunale di Lamon, a qualche chilometro di distanza dal Passo del Brocon.

La vittima è Maddalena Donati, di 29 anni, di Albignasego, scivolata e caduta in un canalone dopo un volo di circa 300 metri che non le ha lasciato scampo. Tutto questo, tra l’altro è avvenuto sotto gli occhi del marito che, comprensibilmente sotto shock, è comunque riuscito a chiedere aiuto telefonando al numero unico di emergenza 112.

Giunti sul posto in elicottero, i soccorritori purtroppo non hanno potuto fa altro che constatare il decesso della sfortunata donna, portandone a valle la salma. La coppia, come dicevamo, è padovana di origine, ma viveva a Vicenza da circa un anno. Maddalena Donati lavorava a Padova, nel campo della ricerca farmaceutica, mentre il marito lavora a Verona, e avevano per questo scelto di stabilirsi a metà strada tra le due città, ovvero a Vicenza.