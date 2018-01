Thiene, si schianta con la moto contro un’auto

Thiene – Può davvero ringraziare la sua buona stella il ragazzo diciottenne di Thiene che, quest’oggi, si è schiantato con la moto che guidava addosso ad un’automobile. E’ successo nel primo pomeriggio, intorno alle 14, mentre il giovane, G.T. sono le sue iniziali, percorreva Viale Europa, a Thiene appunto, in direzione Sarcedo, a bordo di una moto KTM 125.

Giunto all’altezza del parcheggio del supermercato Prix, per cause ancora in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’urto con una auto Peugeot 208 condotta da un 28enne di Malo, D.A., che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato.

A causa dell’urto la moto si è rovesciata ed il motociclista è stato catapultato in avanti per vari metri, oltre l’autovettura. Soccorso da una ambulanza del Suem 118, è stato portato all’ospedale di Santorso.

Per fortuna se la è cavata con la frattura del mignolo della mano destra e abrasioni diffuse, oltre ad un grosso spavento. Anche il conducente della Peugeot ha riportato lievi lesioni, attenuate anche dal funzionamento dell’airbag.