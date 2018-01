Thiene, incidente stradale con feriti in via Gombe

Thiene – Due persone sono finite in ospedale in seguito ad un incidente stradale che si è verificato quest’oggi a Thiene, in via Gombe, una zona molto trafficata, che porta verso il centro città. Si è trattato di un scontro fra una Fiat Sedici ed un autocarro Fiat Doblò, avvenuto verso le 11. Secondo la ricostruzione dei fatti, ad opera degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto, l’auto condotta da un uomo di 70 anni di Asiago, stava percorrendo via Gombe e, ad un certo punto, ha cambiato corsia, spostandosi a sinistra, per entrare in un’area privata accanto alla carreggiata.

Nell’effettuare lo spostamento, però, non si sarebbe accorto dell’autocarro, con a bordo un 45enne di Villaverla, che stava sopraggiungendo e che aveva il diritto di precedenza. In seguito alla collisione tra i due mezzi, l’auto è finita fuori strada, nel fosso che costeggia la strada, e si è inclinata su un lato. Due gli occupanti: un uomo, alla guida, ed una donna. E proprio il conducente della Fiat Sedici è rimasto incastrato nell’abitacolo e, per liberarlo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sia l’automobilista sia la passeggera sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem e accompagnati in ambulanza all’ospedale Alto Vicentino di Santorso per gli accertamenti del caso. In via Gombe, oltre alla pattuglia della polizia locale del comando di Thiene impegnata nei rilievi dell’incidente, è dovuta intervenire una seconda pattuglia, che si è occupata di regolare il traffico, a quell’ora piuttosto sostenuto.