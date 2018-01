Thiene – Un pedone è stato investito da un’auto, quest’oggi, nel centro di Thiene e, a causa delle varie lesioni riportate, per l’uomo, un 76enne residente a Fara Vicentino, si è reso necessario il trasporto in ospedale, con un codice giallo.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 11 gennaio ed ha coinvolto l’anziano ed una 50enne di Schio, alla guida di una Ford Fiesta. La donna stava percorrendo viale Bassani ed era diretta verso via Vittorio Veneto quanto, per cause ancora in corso di accertamento, non si è accorta che il 76enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Colleoni e l’ha investito, colpendolo con la parte anteriore della sua vettura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118, che ha accompagnato il ferito all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, una pattuglia del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino, impegnata nei rilievi tecnici dello scontro, e, in ausilio, alcuni operai del Comune di Thiene, che hanno provveduto alla deviazione del traffico veicolare della zona.