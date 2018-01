Teramo-Vicenza – Diretta Web – 1-2 (Finale)

Teramo – “E’ fondamentale tornare a parlare di calcio. Stiamo vivendo una fase di transizione, ma almeno ora c’è chiarezza, quella che purtroppo è mancata nel corso degli ultimi mesi”. Così il tecnico del Vicenza Nicola Zanini, commentando il difficile momento che stanno attraversando i biancorossi, oggi di nuovo alla prova del campo a Teramo, allo stadio Gaetano Bonolis. Insomma, si ritorna finalmente a parlare di calcio, dopo una pausa di fine anno rovente e culminata con la dichiarazione del fallimento della società, seppur con l’autorizzazione all’esercizio provvisorio e quindi a portare a termine il campionato.

Tutto questo inoltre dopo alcuni mesi nei quali è invece successo di tutto, dalla miriade di parole rimaste tali alla indagini ora avviate dalla magistratura. Sullo sfondo, nei prossimi mesi, la speranza che qualcuno voglia investire ed acquistare all’asta fallimentare il Vicenza Calcio…

Aggiornamento in tempo reale

______________________________________

Teramo: Lewandowski, Altobelli, Caidi, Speranza, Sales, Varas, Amadio, Ilari, Bacio Terracino, Tulli, Barbuti. A disposizione: Calore, Pietrantonio, De Grazia, Paolucci, Milillo, Graziano, Diallo, Faggioli, Mancini, Fratangelo. Allenatore: Asta

Vicenza: Valentini, Malomo, Crescenzi, Milesi, Giraudo, Alimi, Romizi, Bangu, De Giorgio, Ferrari, Di Molfetta. A disposizione: Fortunato, Costa, Bianchi, Giacomelli, Magri, Comi, Giusti, Tassi, Tardivo. Allenatore: Zanini

______________________________________

Tutto pronto allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo per la partita Teramo-Vicenza… Biancorossi oggi in campo in tenuta completamente blu scura. Tifosi biancorossi presenti in buon numero sugli spalti, e si fanno anche sentire.

E’ iniziata la partita…

1’ La prima conclusione verso la porta è del Teramo, con un tiro dalla distanza di Varas, alto sulla traversa…

3’ Crescenzi pesca bene De Giorgio con un lungo lancio e il portiere abruzzese deve uscire, con affanno, per evitare rischi… Biancorossi dunque offensivi

12’ Fase nella quale è il Teramo ad attaccare. Merita segnalare una bella rovesciata in area di Tulli. Più che un tiro è stata una palla messa al centro, ma nessun compagno è riuscito ad approfittarne

14’ Pericolo per il Vicenza. Bacio Terracino riceve un pallone invitante, al centro dell’area biancorossa. E’ bravo Milesi a contrastarlo e mettere in angolo

25’ Buona azione offensiva del Teramo, avviata molto bene da Tulli e continuata da Bacio Terracino, ma dalla quale non esce nulla, salvo un brivido per i biancorossi… La partita è piacevole ma le due squadre, pur costruendo un buon gioco, non riescono a rendersi pericolose e quindi non vi sono state ancora vere occasioni da gol

28’ Proteste del Teramo per un presunto fallo di mano di Crscenzi, in area, intervenuto a deviare un tiro di Varas

29’ Ancora un brivido per i biancorossi. E’ un gran tiro dalla distanza di Varas, una stoccata molto forte e secca, che sfiora la traversa

33’ Ottima intuizione di Alimi e prima vera occasione da gol per il Vicenza e forse della partita. Con un piatto sinistro, da un metro dentro l’area, Alimi calcia a rete. Supera il portierema è il paolo a negargli la gioia del gol…

36’ Il Teramo risponde subito con una punizione dalla distanza, battuta con precisione e forza da Bacio Terracino. E’ bravo anche Valentini a respingere…

43’ Azione offensiva pericolosa e ben costruita del Vicenza, con De Giorgio che mette al centro e la difesa abruzzese deve mettere in angolo per evitare conseguenze…

Finisce il primo tempo, in parità e senza alcun recupero. Vicenza lucido e propositivo. In alcune occasioni, nella seconda parte del tempo, anche incisivo ed efficace.

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo per la seconda parte del match, che le stesse formazioni della prima frazione di gioco

47’ E’ il Teramo ad iniziare in attacco il secondo tempo…

48’ GOL DEL TERAMO… E’ Bacio Terracino a portare in vantaggio i padroni di casa deviando nella rete, con un piatto sinistro da distanza ravvicinata, un suggerimento di Varas

51’ Mischia in area del Teramo. Riceve Ferrari che, seppur in buona posizione, non riesce ad approfittarne e la palla finisce sul fondo

57’ Cambio nel Vicenza: entra Giacomelli al posto di Bangu

59’ Gol del Vicenza annullato. Lo aveva segnato Di Molfetta, ma l’arbitro ha rilevato un fallo su Varas e non ha convalidato…

62’ Cambio anche nel Terano: Pietrantonio al posto di Tulli

65’ Nuovo cambio nel Vicenza: esce Di Molfetta ed entra Comi

71’ Vicenza tutto all’attacco in questa fase…

72’ Calcio di Rigore per il Vicenza… Giraudo atterrato in area

73’ GOL DEL VICENZA. E’ De Giorgio a battere il penalty, e non sbaglia, riportando la situazione in parità.

76’ Grande pericolo per il Vicenza, è il capitano del Teramo, Speranza a colpire il palo, con un bel colpo di testa a centro area

77’ Ammonito Alimi

80′ Il Vicenza cambia Ferrari con Tassi

83’ Vicenza pericoloso con Giacomelli che, dalla distanza, lascia partire un buon destro che sfiora l’incrocio dei pali

84’ GOL DEL VICENZA… Bravissimo Giacomelli!! Prende palla sulla sinistra, fuori area, e dribblando almeno tre avversari si porta a due passi dalla porta e batte a rete sicuro… Grande gol davvero!

87’ il Teramo cambia Altobelli con Faggioli

E’ finita… Il Vicenza vince con merito a Teramo e porta casa tre punti importantissimi per la classifica. Soprattutto si è visto un Vicenza generoso ed anche lucido, che ha giocato bene e, finalmente forse anche con maggiore serenità rispetto agli impegni degli ultimi mesi, cosa che potrebbe sembrare (ma anche no) paradossale data la situazione…