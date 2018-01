Stagione sinfonica, Mozart e Haydn al Teatro Comunale

Vicenza – Terzo appuntamento della stagione sinfonica al Teatro Comunale di Vicenza, lunedì 22 gennaio, con l’Orchestra del Teatro Olimpico impegnata in un concerto interamente ambientato nell’epoca del classicismo musicale settecentesco. Diretta da Enrico Onofri, di scena anche nella veste di solista, la Oto si cimenterà in brani sinfonici di Giovanni Battista Sammartini e Wolfgang Amadeus Mozart e nel Concerto per violino e archi n. 4 di Franz Joseph Haydn.

La serata si aprirà, alle 20.45, sulle note della Sinfonia n. 10 in Sol maggiore di Mozart, lavoro che il genio salisburghese scrisse nel 1770 durante il suo primo viaggio in Italia, appena quattordicenne. Seguirà la Sinfonia in La maggiore del milanese Giovanni Battista Sammartini. Personaggio ingiustamente sottovalutato rispetto ad altri compositori del suo tempo, Sammartini fu invece figura di primo piano nell’ambito della musica del Settecento, tanto che dalla sua vasta produzione sinfonica trasse ispirazione anche il grande Haydn.

Proprio da Haydn prende poi le mosse la seconda parte del programma della serata, con il Concerto per violino e archi in Sol maggiore compostoalla corte degli Esterhàzy, dove Haydn ricopriva l’incarico di vice-maestro di cappella. In chiusura, Onofri e la Oto torneranno alla grandezza di Mozart, proponendo quella Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore che apre il trittico composto in poche settimane nell’estate del 1788. Innovativa, romantica e sognante, e forse proprio per questo soprannominata “Il canto del cigno”, la Sinfonia n. 39 rivela un Mozart che padroneggia la scrittura per grande orchestra come i grandi sinfonisti di tutti i tempi.

Quanto a Enrico Onofri, è nato a Ravenna ed ha alle spalle una felice carriera di violinista iniziata, quando era ancora studente, fra le fila della Capella Reial de Catalunya di Jordi Savall. Specializzato nel repertorio del diciassettesimo e diciottesimo secolo, dal 1987 al 2010 Onofri è stato konzertmeister e solista dell’ensemble “Il Giardino Armonico”, con il quale ha effettuato centinaia di concerti in ogni parte del mondo e registrato decine di album discografici premiati dalla critica internazionale.

È dei primi anni 2000 la decisione di affiancare all’attività di solista quella di direttore d’orchestra, suscitando uguali consensi. Docente di violino barocco al conservatorio di Palermo, Onofri è spesso invitato, in varie parti del mondo, a tenere master class, seminari e corsi di alto perfezionamento. I biglietti per il concerto sono in vendita al botteghino del Teatro Comunale e online sul sito www.tcvi.it. Prenotazioni: segreteria@orchestraolimpico.it.