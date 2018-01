Spaccata con un trattore nella farmacia di Lerino

Torri di Quartesolo – Spaccata nella notte ai danni della farmacia di Lerino. Erano circa 4 del mattino di oggi, 13 gennaio, quando alla Centrale Operativa del 112 arrivava la chiamata di alcuni residenti del luogo che attivava per l’intervento i carabinieri di Camisano Vicentino.

Nella telefonata si segnalava che poco prima, con un trattore agricolo poi risultato rubato dall’azienda agricola di proprietà di Carlo Pellizzari Carlo, in via Camisana, a Torri di Quiartesolo, delle persone ignote avevano sfondavano la vetrina della farmacia di Elena Zangoni Elena, trovando dal registratore di cassa, per altro, solo 70 euro.

Le indagini sono in corso anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona.