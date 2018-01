Sivizzo, paura per l’incendio di un sottotetto

Sovizzo – Intervento nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio, poco dopo le 14.30, per i vigili del fuoco, a Sovizzo, in via Vittorio Alfieri, per una combustione lenta senza fiamme che ha coinvolto il materiale isolante di un sottotetto, producendo brace e fumo in una casa a schiera di due piani.

La squadra dei pompieri, arrivata da Vicenza per una verifica dopo che i residenti avevano sentito odore di fumo, hanno individuato il problema nel solaio, con il materiale in parte bruciato. I vigili del fuoco si sono calati nel sottotetto dopo aver praticato delle aperture sulla copertura e provveduto allo spegnimento del coibentante coinvolto nella combustione.

Le cause del rogo al vaglio dei vigili del fuoco, potrebbero essere stata innescate dalla canna fumaria a contatto con il materiale isolante. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa quattro ore.